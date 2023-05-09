Коли відбудеться політ

Virgin Galactic готується до свого першого польоту з екіпажем за майже два роки. Компанія, що займається космічним туризмом, оголосила, що запустить екіпаж корабля Unity 25 у космос наприкінці травня, але не назвала конкретної дати.

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Майбутній космічний політ є "остаточною оцінкою всієї системи космічних польотів і досвіду астронавтів" напередодні першого комерційного польоту Virgin Galactic, запланованого на кінець червня. Unity 25 стане п'ятим космічним польотом компанії й відправить на край космосу чотирьох співробітників Virgin Galactic:

Бет Мозес.

Люка Мейса.

Джамілу Гілберт.

Крістофера Х'юї.

Як і у випадку з іншими космічними польотами Virgin Galactic, цей запуск передбачає використання двох кораблів: VSS Unity та VMS Eve. У той час як VSS Unity – це космічний літак на ракетному двигуні, в якому знаходяться пасажири Virgin Galactic, VMS Eve – материнський корабель, який виводить Unity в космос. Коли вони досягають висоти близько 15 кілометрів, Eve скидає Unity і космічний корабель прокладає собі шлях у суборбітальний простір, дозволяючи пасажирам відчути кілька хвилин невагомості, дивлячись на Землю з висоти.

Останній космічний політ Virgin Galactic відбувся в липні 2021 року, і на його борту був сам генеральний директор Virgin Річард Бренсон разом з трьома іншими співробітниками.

Хоча минулий політ був успішним, останні кілька років були неспокійними: Virgin Galactic продовжує втрачати гроші, а її дочірня компанія Virgin Orbit, що займається запуском супутників, збанкрутувала у квітні.

Virgin Galactic безпосередньо конкурує з Blue Origin, що належить Джеффу Безосу, й бере 450 000 доларів за місце на своєму космічному літаку. Якщо все піде добре наприкінці цього місяця і під час першого комерційного космічного польоту, компанія зможе почати змінювати ситуацію на краще.