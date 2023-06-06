Скільки це коштує

Свою майбутню новинку Apple оцінила в 3499 доларів. Для порівняння: ціна iPhone 14 Pro Max стартує від 1099 доларів в мінімальній комплектації, пише 24 Канал.

Дивіться також WWDC 2023: все, що показала Apple у перший день конференції



Vision Pro буде доступним не для всіх / Фото Apple

Цікаво, що буквально за кілька годин до презентації в мережі з'явилася начебто злита інформація про те, що девайс буде значно доступнішим – 1999 доларів у базовій конфігурації. Ця інформація натякає, що компанія має не одну версію гарнітури. На це також вказує й слово "Pro" у назві. Якщо є Pro-версія, отже має бути й базова. Про неї компанія нічого не сказала, але цілком імовірно, що ближче до повноцінного релізу ми дізнаємося й про неї.

Як зазначають ЗМІ, вартість у 2000 доларів значно краще вписується в своєрідну психологічну відмітку для проривного пристрою нової для Apple категорії. Висока ціна, яку оголосив виробник, може відлякати багатьох потенційних покупців.

Коли і як купити

Як зазначає сама компанія, у продаж Vision Pro надійде на початку 2024 року. Тому чекати ще немало. Apple не оголошувала про можливість попереднього замовлення.

Невідомо також, чи буде компанія продавати свій новий продукт лише в США та кількох найбільших європейських ринках, як це часто буває, чи вийде з ним на весь світ. Хай там як, якщо Vision Pro добереться до України, то коштуватиме просто космічну суму.