Дослідження провели на 11-турбінній морській вітряній електростанції Vattenfall в Абердині, також відомій як Європейський центр розгортання морської вітроенергетики. Для нього Vattenfall поєднала дані радара з камерами, щоб ідентифікувати види морських птахів і створити тривимірне зображення моделей їхнього польоту і того, як пернаті уникають лопатей ротора морських вітряних турбін.

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Що з'ясували дослідники

Пересування сріблястих мартинів, олуш, трипалих мартинів і великих чорноспинних мартинів докладно вивчали з квітня до жовтня, коли активність птахів сягає піку. У цьому дослідженні розглядалися тільки чотири види, але в Vattenfall кажуть, що модель може застосовуватися до більшої кількості видів. Крім того, висновки актуальні не тільки для морських вітряних електростанцій, а й для тих, що знаходяться на суші.

У висновку вказують, що за шість місяців спостережень не було зафіксовано жодного зіткнення птахів із лопаттю несучого гвинта. Вони трималися на відстані 90-160 метрів від лопатей.

У Vattenfall також є відеодокази, що підтверджують результати – десять тисяч відео з птахами, що літають навколо вітряної електростанції. Імовірно, про них компанія згадує на випадок, якщо її звинуватять в упередженості через її сферу діяльності. Vattenfall належить державі.

Тепер учені хочуть розглянути більше різновидів.

Дослідження поведінки птахів поблизу вітряків є частиною загальних зусиль щодо запобігання будівництву вітряних електростанцій на шляхах пташиних перельотів.