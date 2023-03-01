Корейська війна закінчилася 70 років тому, однак більшості людей все ще заборонено вхід на територію, оточену високими парканами з мінами, розкиданими по всьому ландшафту. На 250 кілометрів уздовж кордону між Північною і Південною Кореєю простяглася демілітаризована зона (ДМЗ) – територія, що колись була центром конфлікту між двома країнами. За десятиліття ця земля стала притулком для тварин, які рідко зустрічаються в інших частинах Корейського півострова, включаючи ведмедів, журавлів, оленів і видр.
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Що побачили камери
Уперше люди отримали рідкісний шанс зазирнути в цю закриту частину світу завдяки 360-градусним зображенням ландшафту. Проєкт є результатом співпраці з дев'ятьма південнокорейськими культурними установами, в тому числі з Науково-дослідним інститутом екології демілітаризованої зони та Національним інститутом екології Південної Кореї, який вивчає навколишнє середовище в межах зони. Вчені, які досліджують екологію ДМЗ, є одними з небагатьох людей, яким дозволено в'їзд на територію.
Оскільки демілітаризована зона фактично перетинає весь півострів, вона захищає дуже широкий спектр середовищ – від гір і боліт до озер і приливно-відливних боліт.
Скриншот 360-градусної панорами / Скриншот 24 каналу/National Institute of Ecology/Google Arts & Culture
- Дослідження дикої природи виявили 6 168 видів у восьми районах ДМЗ.
- Із 267 видів, що перебувають під загрозою зникнення на Корейському півострові, 102 були зареєстровані тут.
- Зафіксували, наприклад, довгохвостих кабарг і кабарг, що мешкають у скелястих горах. Також камери побачили рідкісних беркутів, що домінують у небі, унікальні рослини, що процвітають серед густих заростей, і численних комах у лісах та біля річок.
- У той час як паркани та міни можуть зупинити людей, видри вільно пересуваються вздовж річкової системи.
- Дистанційні камери також показують деяких більш невловимих тварин, таких як дикі коти й жовтогорлі куниці.
- Крім того, тут зафіксували дитинча азійського чорного ведмедя, що дає надію на те, що цей вид, який перебуває під загрозою зникнення через браконьєрство та втрату середовища існування, успішно розмножується в цій місцевості.
- І хоча на території не побачили великих хижаків, на кшталт, тигрів чи леопардів, вони цілком можуть мешкати десь у глибині лісів.
Тварини демілітаризованої зони / Фото National Institute of Ecology/Google Arts & Culture
Відсутність людей призвела до того, що демілітаризована зона стала важливим місцем для журавлів. Сім з 15 видів журавлів у світі зустрічаються в Кореї, в тому числі червоноголовий журавель і білоголовий журавель, які перебувають під загрозою зникнення в усьому світі. Було виявлено, що ці птахи спокійно зимують у забороненій для людей зоні.
Дослідники також провели обстеження території та виявили кілька рідкісних рослин. Серед них – рідкісна орхідея Pogonia japonica та квітуча рослина Patrinia saniculifolia, яка є ендеміком Кореї. Назва цієї рослини перекладається як "нескінченна любов".
Чому була створена демілітаризована зона?
- 27 липня 1953 року після трирічної війни було підписано Угоду про перемир'я, яка офіційно завершила війну між країнами.
- ДМЗ була створена як буферна зона, що має розмежувати Північну та Південну Корею та допомогти запобігти подальшому конфлікту і підтримати мир після припинення вогню.
- Зона простягається на 250 кілометрів зі сходу на захід через Корейський півострів, кордони двох країн розділяє чотирикілометровий проміжок. Вона охоплює величезну територію площею близько 907 квадратних кілометрів, що еквівалентно майже вдвічі більшій площі Нью-Йорка.