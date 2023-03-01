Корейська війна закінчилася 70 років тому, однак більшості людей все ще заборонено вхід на територію, оточену високими парканами з мінами, розкиданими по всьому ландшафту. На 250 кілометрів уздовж кордону між Північною і Південною Кореєю простяглася демілітаризована зона (ДМЗ) – територія, що колись була центром конфлікту між двома країнами. За десятиліття ця земля стала притулком для тварин, які рідко зустрічаються в інших частинах Корейського півострова, включаючи ведмедів, журавлів, оленів і видр.

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Що побачили камери

Уперше люди отримали рідкісний шанс зазирнути в цю закриту частину світу завдяки 360-градусним зображенням ландшафту. Проєкт є результатом співпраці з дев'ятьма південнокорейськими культурними установами, в тому числі з Науково-дослідним інститутом екології демілітаризованої зони та Національним інститутом екології Південної Кореї, який вивчає навколишнє середовище в межах зони. Вчені, які досліджують екологію ДМЗ, є одними з небагатьох людей, яким дозволено в'їзд на територію.

Оскільки демілітаризована зона фактично перетинає весь півострів, вона захищає дуже широкий спектр середовищ – від гір і боліт до озер і приливно-відливних боліт.



Скриншот 360-градусної панорами / Скриншот 24 каналу/National Institute of Ecology/Google Arts & Culture

Дослідження дикої природи виявили 6 168 видів у восьми районах ДМЗ .

. Із 267 видів, що перебувають під загрозою зникнення на Корейському півострові, 102 були зареєстровані тут.

Зафіксували, наприклад, довгохвостих кабарг і кабарг, що мешкають у скелястих горах. Також камери побачили рідкісних беркутів, що домінують у небі, унікальні рослини, що процвітають серед густих заростей, і численних комах у лісах та біля річок.

У той час як паркани та міни можуть зупинити людей, видри вільно пересуваються вздовж річкової системи .

. Дистанційні камери також показують деяких більш невловимих тварин, таких як дикі коти й жовтогорлі куниці .

. Крім того, тут зафіксували дитинча азійського чорного ведмедя , що дає надію на те, що цей вид, який перебуває під загрозою зникнення через браконьєрство та втрату середовища існування, успішно розмножується в цій місцевості.

, що дає надію на те, що цей вид, який перебуває під загрозою зникнення через браконьєрство та втрату середовища існування, успішно розмножується в цій місцевості. І хоча на території не побачили великих хижаків, на кшталт, тигрів чи леопардів, вони цілком можуть мешкати десь у глибині лісів.

Тварини демілітаризованої зони / Фото National Institute of Ecology/Google Arts & Culture

Відсутність людей призвела до того, що демілітаризована зона стала важливим місцем для журавлів. Сім з 15 видів журавлів у світі зустрічаються в Кореї, в тому числі червоноголовий журавель і білоголовий журавель, які перебувають під загрозою зникнення в усьому світі. Було виявлено, що ці птахи спокійно зимують у забороненій для людей зоні.

Дослідники також провели обстеження території та виявили кілька рідкісних рослин. Серед них – рідкісна орхідея Pogonia japonica та квітуча рослина Patrinia saniculifolia, яка є ендеміком Кореї. Назва цієї рослини перекладається як "нескінченна любов".

Чому була створена демілітаризована зона?