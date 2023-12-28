Як це працюватиме
Муніципальний уряд Сеула заявив, що планує розгорнути флот дронів над дорогами міста, щоб виявляти затори, які ось-ось утворяться, й перенаправляти водіїв, які прямують до них. Як повідомляє Korea Herald, ці гостроокі БПЛА будуть введені в експлуатацію в 2024 році.
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Заплановані до запуску у вересні наступного року, вони літатимуть високо над містом, щоб отримати широкий огляд наземних транспортних потоків. Відеопотоки, які вони надаватимуть, будуть пов'язані з програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту, призначеним для аналізу накопичених даних про те, коли, як і де утворилися затори на дорогах.
Очікується, що з часом вони зможуть передбачати, коли уповільнення руху сигналізує про утворення великих заторів, і надавати водіям, підключеним до інформаційних сервісів, попередження та альтернативні маршрути для їх об'їзду.
Столична влада Сеула почала тестувати цю технологію на початку 2023 року, використовуючи БПЛА і системи штучного інтелекту для вимірювання, моніторингу і розуміння скупчення і переміщення натовпу під час великих заходів, а також руху транспорту, що прямує до них і назад.
- Безпілотники та системи штучного інтелекту стануть частиною ширшої системи для спостереження і управління рухом транспорту і натовпу в столиці.
- БПЛА також будуть використовувати для дотичних робіт, таких як ремонт або будівництво доріг, для моніторингу прогресу і виявлення будь-яких порушень безпеки або кодексів.
- Південна Корея також планує запровадити в майбутньому міські повітряні перевезення за допомогою БПЛА та повітряних таксі, які підніматимуть у небо вантажівки та легкові автомобілі, що здійснюють доставку.