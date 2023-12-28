Як це працюватиме

Муніципальний уряд Сеула заявив, що планує розгорнути флот дронів над дорогами міста, щоб виявляти затори, які ось-ось утворяться, й перенаправляти водіїв, які прямують до них. Як повідомляє Korea Herald, ці гостроокі БПЛА будуть введені в експлуатацію в 2024 році.

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Заплановані до запуску у вересні наступного року, вони літатимуть високо над містом, щоб отримати широкий огляд наземних транспортних потоків. Відеопотоки, які вони надаватимуть, будуть пов'язані з програмним забезпеченням на основі штучного інтелекту, призначеним для аналізу накопичених даних про те, коли, як і де утворилися затори на дорогах.

Очікується, що з часом вони зможуть передбачати, коли уповільнення руху сигналізує про утворення великих заторів, і надавати водіям, підключеним до інформаційних сервісів, попередження та альтернативні маршрути для їх об'їзду.

Ці безпілотники триматимуться над вулицями міста на висоті від 200 до 230 метрів, щоб охопити більшу частину столиці, яку вони патрулюватимуть.

Столична влада Сеула почала тестувати цю технологію на початку 2023 року, використовуючи БПЛА і системи штучного інтелекту для вимірювання, моніторингу і розуміння скупчення і переміщення натовпу під час великих заходів, а також руху транспорту, що прямує до них і назад.