Varda опублікувала на своєму сайті відео входу капсули в атмосферу, на якому видно приголомшливий перехід від чорноти космосу до вогняного сяйва атмосфери. На відео також зафіксовано розгортання парашута капсули та її падіння в океан.
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Детальніше про місію
Капсула під назвою W-1, була запущена на космічному кораблі Rocket Lab Photon у червні 2023 року. Вона була розроблена для перевірки можливості виробництва високоцінних матеріалів у космосі, де гравітація не заважає формуванню молекулярних структур.
Компанія вирішила виростити кристали противірусного препарату, який потенційно може мати покращені властивості та ефективність порівняно з тими, що виробляються на Землі. Ні назва препарату, ні результати експерименту не розголошуються.
- Капсула повинна була повернутися на Землю через місяць, але зіткнулася з регуляторними перешкодами з боку ВПС США і Федерального управління цивільної авіації, які затримали дозвіл на її повернення.
Ми дуже раді, що успішно завершили нашу першу місію і продемонстрували нашу основну технологію. Це величезна віха для Varda і для космічної галузі в цілому. Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашого шляху до розкриття потенціалу космічного виробництва для людства,
– заявив співзасновник і генеральний директор Varda Вілл Брюї.
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Місія Varda є частиною зростаючої тенденції космічного виробництва, яка має на меті використовувати унікальне середовище космосу для створення нових і цінних продуктів. У майбутньому компанія планує запустити більше капсул, з різних матеріалів і на довший термін.