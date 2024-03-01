Varda опублікувала на своєму сайті відео входу капсули в атмосферу, на якому видно приголомшливий перехід від чорноти космосу до вогняного сяйва атмосфери. На відео також зафіксовано розгортання парашута капсули та її падіння в океан.

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Детальніше про місію

Капсула під назвою W-1, була запущена на космічному кораблі Rocket Lab Photon у червні 2023 року. Вона була розроблена для перевірки можливості виробництва високоцінних матеріалів у космосі, де гравітація не заважає формуванню молекулярних структур.

Компанія вирішила виростити кристали противірусного препарату, який потенційно може мати покращені властивості та ефективність порівняно з тими, що виробляються на Землі. Ні назва препарату, ні результати експерименту не розголошуються.

Капсула повинна була повернутися на Землю через місяць, але зіткнулася з регуляторними перешкодами з боку ВПС США і Федерального управління цивільної авіації, які затримали дозвіл на її повернення.

Компанія заявила, що капсула залишалася повністю функціональною протягом усього тривалого перебування на орбіті.

Ми дуже раді, що успішно завершили нашу першу місію і продемонстрували нашу основну технологію. Це величезна віха для Varda і для космічної галузі в цілому. Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашого шляху до розкриття потенціалу космічного виробництва для людства,

– заявив співзасновник і генеральний директор Varda Вілл Брюї.

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Місія Varda є частиною зростаючої тенденції космічного виробництва, яка має на меті використовувати унікальне середовище космосу для створення нових і цінних продуктів. У майбутньому компанія планує запустити більше капсул, з різних матеріалів і на довший термін.