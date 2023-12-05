Оновлення було описано як "амбітне та переконливе", з великою кількістю нових функцій та запланованими змінами в дизайні. У листопаді Apple ставила розробку на тижневу паузу, щоб виправити помилки в iOS 17, але вже зараз вона повинна повернутися до активної роботи над наступною версією операційної системи.

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Чого чекати від iOS 18

Як повідомляється, Apple була "вибита з колії" раптовим зростанням інструментів штучного інтелекту, таких як ChatGPT, Google Bard і Microsoft Copilot. Тож тепер компанія працює над широким спектром нових функцій на основі ШІ для iOS. У жовтні Марк Гурман з Bloomberg детально розповідав про деякі цілі Apple щодо штучного інтелекту в iOS 18. У звіті зазначалося, що команді розробників поставили завдання наповнити її "функціями, що працюють на великій мовній моделі компанії".

Ось короткий підсумок:

Оновлена версія Siri, яка є більш інтелектуальною і здатна використовувати переваги нової системи штучного інтелекту, що включає технологію великої мовної моделі.

Інтеграція ШІ в додаток "Повідомлення", який може "ставити запитання та автоматично доповнювати речення".

Нові функції ШІ для Apple Music для створення "автоматично згенерованих плейлистів".

Інтеграція генеративного ШІ в програми iWork, зокрема Keynote і Pages.

Додавання функцій генеративного ШІ в Xcode, щоб розробники могли "швидше писати нові додатки".

Можна також не сумніватися, що багато функцій отримає камера та застосунок галереї.

Не всі ці можливості обов'язково будуть прив'язані до iOS 18 або будуть готові до випуску в наступному році. Однак очевидною метою Apple є наповнити iOS 18 якомога більшою кількістю функцій штучного інтелекту.

Підтримка RCS

У жовтні Apple зробила несподівану заяву: підтримка RCS з'явиться на iPhone десь у 2024 році.

RCS, або Rich Communication Services, є наступником SMS та MMS. Ця технологія додасть низку функцій до процесу листування між користувачами iPhone та Android. Це означає, що користувачі різних операційних систем та месенджерів зможуть надсилати одне одному повідомлення, навіть не використовуючи однакові сервіси та пристрої.

RCS розблокує такі функції, як мітки про прочитання, індикатори набору тексту, а також підтримку надсилання високоякісних зображень та відео для спілкування між iPhone та Android-пристроями.

Вона також дасть користувачам можливість ділитися своїм місцезнаходженням з іншими людьми в текстових потоках.

На відміну від звичайних SMS, RCS може працювати через мобільний зв'язок або Wi-Fi.

Коли вийде iOS 18

iOS 18, швидше за все, буде анонсована на WWDC 2024, яка відбудеться протягом першого або другого тижня червня. Потім вона буде доступна розробникам для бета-тестування. Публічна бета-версія, ймовірно, буде випущена в липні 2024 року, після чого у вересні відбудеться реліз для широкої публіки разом із презентацією нових iPhone. Починаючи з 2018 року, компанія випускала кожну нову версію iOS у період з 12 по 20 вересня.