Камери Pixel завжди вважалися одними з найкращих на ринку, конкуруючи хіба що з Apple. Тож і цього року ми очікуємо від Google покращень, нових функцій та ще глибшої інтеграції штучного інтелекту. Нові дані показують, що компанія підготувала дещо цікаве, хоча оновлень і не так багато.

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Що нового в камерах Pixel

Зміни торкатимуться як фотографій, так і відео. У відеоролику, який нам покажуть на презентації, йдеться про ручне керування камерою, покращення нічного режиму, астрофотографію, зум з високою роздільною здатністю, видалення фонового шуму, функції Video Boost, редагування фото за допомогою ШІ з поєднанням найбільш вдалих частин з кількох знімків в одному та інше.

Відеоролик, який просочився в мережу: відео

Почнемо з "Video Boost" , який, за словами Google, використовуватиме штучний інтелект для створення "більш плавного зображення", а також перенесе ефекти Night Sight у відео.

, який, за словами Google, використовуватиме штучний інтелект для створення "більш плавного зображення", а також перенесе ефекти Night Sight у відео. Відео також дає нам перший погляд на "Аудіо-гумку" з коротким прикладом видалення міського шуму з фону відео з віолончелістом.

з коротким прикладом видалення міського шуму з фону відео з віолончелістом. Мабуть, найбільш цікавим використанням штучного інтелекту є функція, з якою програма буквально зможе змінювати обличчя людей, щоб створити потрібний результат. Якщо ви зробили кілька фотографій, але на кожній хтось вийшов невдало (закриті очі, погляд в інший бік чи інше), ви можете обрати на кожній з них області, які варто залишити/видалити/змінити, а нейромережа складе з кількох знімків один, в якому всі виглядають як на найкращому своєму кадрі.

Приклад роботи функції: відео

Цікавою також є поява на Google Pixel 8 повноцінних ручних елементів керування. Вони називаються "Pro Controls" і "змодельовані за аналогією з елементами керування дзеркальних фотоапаратів". Ми не бачимо всіх опцій, але витримка та ISO, а також ручне фокусування з'явилися.

і "змодельовані за аналогією з елементами керування дзеркальних фотоапаратів". Ми не бачимо всіх опцій, але витримка та ISO, а також ручне фокусування з'явилися. А ще є Magic Editor. Вперше Google показала цю функцію на I/O, заявивши, що вона може перемістити об'єкт або змінити небо, і в цьому відео Google демонструє її в повному обсязі. Система виділяє головний об'єкт в окремий шар і ви можете рухати його по всій фотографії, а ШІ буде домальовувати фон на порожньому місці.

Приклад роботи функції Magic Editor: відео

Повні характеристики камер

Окрім цього, витік також пропонує повні характеристики камер, які будуть встановлені в серії Pixel 8. Найбільш помітним тут є те, що Pixel 8 Pro додасть автофокус до селфі-камери, яка має 10,5-мегапіксельний сенсор. Це те, що Google пропонувала в минулому на Pixel 3, але прибрала в наступних версіях. Pixel 8, однак, очевидно, все ще має фіксований фокус, попри те, що має той самий сенсор.

Решта специфікацій камери включає 50-мегапіксельні основні датчики на обох пристроях з діафрагмою f/1.68, 1/1.31-дюймовим сенсором і шириною пікселя 1.2 мікрометра. Здається, це означає, що вони все ще використовуватимуть сенсор Samsung ISOCELL GN1, оскільки специфікації збігаються. Однак Samsung вже давно не підтримує GN1, тому можна припустити, що ці специфікації є неправильними або застарілими.

Pixel 8 також отримає 12-Мп надширококутну камеру з автофокусом (чого не вистачало базовому Pixel 7).

Pixel 8 Pro – 48-Мп надширококутну і ще одну 48-Мп телефотокамеру з 5-кратним збільшенням.



Детальні характеристики камер Pixel 8 і Pixel 8 Pro / Скриншот 24 Каналу

Google планує представити Pixel 8 і Pixel 8 Pro 4 жовтня.