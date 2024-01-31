Попри те, що Huntress II виглядає як звичайний квадрокоптер, реактивна турбіна дозволяє йому зависати і знижуватися, не завдаючи шкоди посадковим майданчикам. Компанія WaveAerospace отримала додаткове фінансування для розширення виробництва, але не розголошує джерела цього фінансування.

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Наразі приймаються попередні замовлення на Huntress II, а поставки заплановані на кінець цього року. Проте жодних відеодоказів, які б підтверджували льотні можливості цієї гібридної моделі, поки що не оприлюднено.

Що відомо про квадрокоптер

З діагональними стійками, що простягаються на відстань до 4 метрів від ротора до ротора, вага безпілотника може досягати до 50 кг, залежно від палива для турбіни на борту.

Максимальна злітна вага становить 165 кг, апарат обладнаний вантажними відсіками і відкидними контейнерами.

Розроблений для швидкого розгортання, Huntress II може стартувати менш ніж за 90 секунд.

Його також можна скидати з літаків на висоті 6000 метрів або менше.

Тривалість польоту складає 2 години, а дистанційне керування може здійснюватися на відстані до 30 км.

Здатність турбіни запускатися і зупинятися під час польоту дозволяє Huntress II маневрувати як квадрокоптер, розвиваючи швидкість до 483 км/год по горизонталі.

Поточна швидкість обмежена електронними можливостями, але в майбутньому очікується подальше вдосконалення.

Варто відзначити адаптивність дрона до складних погодних умов: він може літати при вітрі до 117 км/год і температурі від -34 °C до 54 °C. Крім того, прогнозується, що експлуатаційні витрати на Huntress II становитимуть лише 5% від вартості звичайного гелікоптера, що підкреслює його економічну ефективність і компактність.

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Хоча військове спрямування Huntress II є очевидним, WaveAerospace також наголошує на його важливості для гуманітарних місій, рятувальних операцій та логістики у складних умовах.