Gravity Industries розробила реактивний костюм вартістю майже 483 000 доларів, оснащений турбінними двигунами, розміщеними на спині та руках пілота. Протягом останніх семи років ця компанія перебуває в авангарді розробки технологій, так би мовити, персоналізованого польоту.

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За угодою з місцевим урядом в перегонах візьмуть участь вісім пілотів, серед яких Ахмед Аль-Шехі, що представляє авіакомпанію Emirates, він пройшов інтенсивну підготовку на британській базі Gravity. Імена та приналежність решти семи пілотів поки що не розголошуються.

Унікальне спортивне видовище

Очікується, що перегони будуть неперевершеним видовищем, а організатори обіцяють більше емоцій і драматизму, ніж у традиційних автоперегонах, таких як "Формула-1".

Засновник Gravity Річард Браунінг висловив свій ентузіазм, заявивши:

Наша гоночна серія Gravity обіцяє навіть більше емоцій і драматизму, ніж "Формула-1".

Як дуже приблизно виглядатимуть перегони, можна побачити на цьому відео:

Про технічну сторону перегонів

Реактивні костюми потужністю 1050 кінських сил і вагою 27 кг були модифіковані для перегонів, щоб гарантувати безпеку пілотів. На випадок випадкового падіння у воду костюми матимуть елементи плавучості. Інноваційна технологія містить один турбінний двигун, інтегрований з паливним баком на спині пілота, а також чотири невеликі турбіни на руках для управління польотом.

Хоча деталі формату перегонів ще не узгоджені, Gravity натякнула на потенційні елементи масового старту, подібні до "Формули-1", що додасть додатковий рівень конкуренції та інтенсивності. Компанія прагне створити складну траєкторію польоту, яка перевірить маневреність, точність і швидкість учасників.

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Ця подія не лише демонструє еволюцію технології реактивних костюмів, але й підкреслює потенціал для персоналізованих польотів у різних сферах, окрім військового використання. Дубай готовий стати першопрохідцем у цьому футуристичному виді автоспорту і вже скоро ми дізнаємося наскільки успішною виявилася ця ідея.