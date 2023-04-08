Що це таке і як воно працюватиме

WebGPU буде доступний на комп'ютерах з Windows, що підтримують Direct3D 12, macOS і пристроях ChromeOS з підтримкою Vulkan, що зробить його доступним для широкого кола користувачів. Згідно з повідомленням у блозі Google, WebGPU дозволить розробникам досягти того ж рівня графіки зі значно меншим обсягом коду, а також обіцяє "більш ніж триразове покращення висновків моделей машинного навчання".

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Це особливо важливо в епоху генеративного штучного інтелекту і великих мовних моделей, коли покращення продуктивності машинного навчання може призвести до появи цікавих застосунків, які використовують переваги локального обладнання.

Хоча популярні пошукові системи, такі як Bard від Google та Bing від Microsoft, наразі не використовують локальне апаратне забезпечення для машинного навчання, існує потенціал для інших програм, які зможуть скористатися можливостями WebGPU. Очікується, що WebGPU дозволить розробникам створювати більш якісні ігри, в які можна грати безпосередньо в браузері. Babylon.js, популярний ігровий рушій, вже продемонстрував вражаючі можливості в демонстраційній версії, яку можна запустити в Chrome Beta.

WebGPU стане доступним і для інших браузерів та систем

Google заявив, що випуск WebGPU цього місяця – це лише початок, у планах на майбутні оновлення – "більш просунуті графічні функції" та "глибший доступ до ядер шейдерів". Компанія також працює над розширенням впровадження WebGPU в інші веб-браузери, такі як Firefox і Safari, що зробить його крос-платформним стандартом. У майбутньому Google також планує підтримувати більше операційних систем, включаючи Linux та Android.

На додаток до анонсу WebGPU, Google також розкрив плани щодо прискорення процесу випуску майбутніх версій Chrome. Хоча стабільні релізи не будуть виходити раніше, Google має намір "заморозити" їх пізніше, скоротивши час між тим, коли розробники припиняють додавати нові функції в збірку, і тим, коли широка громадськість отримує оновлення. Очікується, що ця зміна впорядкує процес розробки і в кінцевому підсумку призведе до більш ефективної та зручної роботи користувачів Chrome.

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Впровадження Google WebGPU в Chrome 113 знаменує собою значний прогрес у світі ігор у браузерах. Завдяки покращеним графічним можливостям, продуктивності машинного навчання та обіцянкам більш просунутих функцій у майбутньому, WebGPU має потенціал для революції у розробці та використанні ігор та інших веб-застосунків. Оскільки Google продовжує розширювати межі веб-технологій, користувачі можуть розраховувати на покращений досвід перегляду веб-сторінок з більш швидкими оновленнями та захоплюючими функціями.