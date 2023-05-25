Як це працює

Уперше функція примусового завершення роботи додатків на панелі завдань з'явилась у ранніх тестових збірках Windows 11.

Цікаво Windows 11 нарешті отримає вбудовану підтримку RAR – сторонні архіватори більше непотрібні

У рамках конференції Build для розробників Microsoft підтвердила, що зазначена функція скоро з'явиться в офіційній збірці операційної системи. Вона стане частиною набору нових можливостей Windows 11, які компанія планує додати в рамках найближчих оновлень.

Раніше стало відомо, що в Windows 11 також з'являться вбудована підтримка RAR та інших архівів, ШІ-асистент Windows Copilot, а також нова функція для розробників Dev Home.

Нова функція буде частиною контекстного меню, яке з'являється, коли ви натискаєте правою кнопкою миші на програму на панелі завдань: поряд зі звичайним закриттям вікна, закріпленням програми на панелі, налаштуваннями та іншими опціями, тепер можна буде знайти "Примусове закриття".

Зазначмо, що вчора, 24 травня, вийшла нова версія Windows 11, однак там, судячи з повідомлень, цієї можливості немає. Нова збірка містить функцію резервного копіювання та відновлення даних, яка спрощує процес відновлення додатків, налаштувань і навіть паролів для мереж Wi-Fi на новому ПК. Компанія також переробила деякі емодзі для Windows 11, зробивши їх більш впізнаваними, додала інші покращення панелі завдань та інше.