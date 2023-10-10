У своїй ключовій промові на конференції Зінснер обговорив очікування Intel щодо високих фінансових показників у 2024 році і припустив зв'язок зі значним оновленням Microsoft.

А тим часом Microsoft закрила останню лазівку для безкоштовного оновлення з Windows 7 до Windows 11

Ми вважаємо, що 2024 рік буде дуже хорошим роком для клієнтів, особливо завдяки оновленню Windows. І ми все ще вважаємо, що встановлена база досить стара і потребує оновлення, і ми думаємо, що наступний рік може стати початком цього процесу, враховуючи сприятливу роль Windows. Тож ми з оптимізмом дивимося на те, як розвиватимуться події у 24-му році,

– зазначив Дейв Зінснер.

Ця заява викликала здивування серед технологічних ентузіастів та представників індустрії, оскільки вона збігається з попередніми чутками та повідомленнями про потенційний випуск Windows 12. Варто зазначити, що Microsoft вже оголосила про припинення підтримки перших версій Windows 11, що може означати зосередження корпорації на розробці операційної системи наступного покоління.

Чи справді нам слід чекати на Windows 12

Важливо проявляти обережність при інтерпретації цих зауважень. Хоча коментарі Зінснера переконливо свідчать про оновлення Windows у 2024 році, Microsoft офіційно не підтвердила існування або дату виходу Windows 12.

До речі, припущення про нову версію Windows циркулювали і раніше, але технологічний гігант не надавав жодних конкретних деталей.

За відсутності офіційної заяви від Microsoft, точний характер і терміни оновлення Windows залишаються невизначеними. Як і у випадку з будь-якою подією в технологічній індустрії, очікується, що з часом з'являться нові деталі, які дадуть більш чітке уявлення про плани Microsoft щодо своєї операційної системи.

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Технологічні ентузіасти та користувачі Windows, безсумнівно, будуть уважно стежити за будь-якими офіційними оголошеннями від Microsoft щодо потенційного випуску Windows 12 у 2024 році. До того часу технічна спільнота продовжуватиме робити припущення та передбачати, яке майбутнє може чекати на культову операційну систему.