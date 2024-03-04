Мова, на жаль, не йде про офіційну функцію в операційній системі від компанії Google. Це буде реалізовано силами Microsoft у рамках програми Link to Windows ("Зв'язок зі смартфоном"). Поки що все лише тестується серед обмеженого кола користувачів, які стали учасниками програми для інсайдерів Windows 11.

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Як це працюватиме

Для тог, щоб скористатися новою можливістю, користувачеві потрібно мати смартфон під управлінням Android 9.0 або новішої версії, а також на ньому має бути встановлений додаток Link to Windows. Корпорація повідомила, що версія програми повинна бути 1.24012 або вище, щоб ця функція працювала.



Link to Windows з новою функцією / Фото Microsoft

Ключовим моментом тут є те, що вам потрібно бути учасником програми Windows Insider. Після того, як ви станете її учасником, вам просто потрібно переконатися, що ваш пристрій Android або ноутбук/комп'ютер підключені один до одного за допомогою програми Link to Windows, і все буде готово до роботи.

Найкраще те, що користувачі Android зможуть обирати між фронтальною та основною камерами свого смартфона, а також матимуть змогу використовувати ефекти. Відео можна буде поставити на паузу, а також вибрати його якість (наприклад, знизивши її, якщо у вас не надто швидкий інтернет).

Це полегшить життя багатьом людям, які взагалі не мають вебкамери або мають низькоякісну на своєму ноутбуці. Лишається питанням, чи буде ця функція працювати так само добре й плавно, як і Continuity Camera.