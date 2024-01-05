Так, це справжній тостер, який впорається з усім хлібом або замороженими вафлями, які ви в нього кинете. Він навіть підсмажить логотип Xbox на вашому хлібі.

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Тостер від Microsoft

Зображення тостера Xbox Series S вперше з'явилися майже рік тому на французьких сайтах. Walmart вже почав продавати його за 39,99 долара, як помітили користувачі інтернету. Хоча тостер виглядає як Xbox Series S, з його фірмовим чорним вентиляційним отвором, він також включає в себе безліч функцій для підсмажування хліба.

Є шість рівнів підсмажування, знімний піддон для крихт, світлодіодний зворотний відлік часу та кнопка для запуску функції розморожування. Але головна зірка шоу — це, очевидно, можливість закарбувати логотип Xbox на хлібі.



Тостер у стилі Xbox Series S / Фото з сайту Walmart



Тостер у стилі Xbox Series S / Фото з сайту Walmart

Тостер Xbox Series S приєднався до невеликого холодильника Xbox Series X, який народився з мемів, що висміювали схожий на холодильник вигляд консолі. Деякі користувачі жартують, що Microsoft варто випустити повний набір побутової техніки. На кухні вистачить місця для мікрохвильовки, чайника чи пральної машини в стилі Xbox – для найвідданіших фанатів серії.

До речі, це не перший тостер, створений для геймерів. Кілька років тому Bungie випустила тостер на тему Destiny з функцією випалювання логотипа Destiny's Tricorn на хлібі. Компанія Razer також обіцяла, що зробить свій жартівливий тостер до Дня сміху, але цього так і не сталося.