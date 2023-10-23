Коли ми побачимо HyperOS

Після кількох тижнів чуток і витоків компанія нарешті оголосила точну дату анонсу. Відбудеться він 26 жовтня. У цей же день відбудеться інший важливий для компанії анонс.

Раніше Xiaomi каже, що відмовляється від Android на користь власної HyperOS

Нагадаємо, що компанія подає HyperOS як щось принципово нове, хоча перші скриншоти й навіть відеопорівняння свідчать про протилежне – система мало чим відрізняється від звичної MIUI. Але можна припустити, що Xiaomi просто змогла вберегти головні таємниці до презентації.

Із HyperOS китайський виробник вирішив піти слідами Huawei та її HarmonyOS, створивши єдину операційну систему для всіх своїх пристроїв – не лише смартфонів та планшетів, а й для приладів розумного дому та навіть електромобілів, над якими Xiaomi працює останні кілька років.

Судячи з усього, HyperOS буде також побудована на Android, але від нього вона візьме лише найбільш основне ядро, повністю перебудувавши його архітектуру й додавши свої надбудови.

Невипадкова дата