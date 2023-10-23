Коли ми побачимо HyperOS
Після кількох тижнів чуток і витоків компанія нарешті оголосила точну дату анонсу. Відбудеться він 26 жовтня. У цей же день відбудеться інший важливий для компанії анонс.
Раніше Xiaomi каже, що відмовляється від Android на користь власної HyperOS
Нагадаємо, що компанія подає HyperOS як щось принципово нове, хоча перші скриншоти й навіть відеопорівняння свідчать про протилежне – система мало чим відрізняється від звичної MIUI. Але можна припустити, що Xiaomi просто змогла вберегти головні таємниці до презентації.
Із HyperOS китайський виробник вирішив піти слідами Huawei та її HarmonyOS, створивши єдину операційну систему для всіх своїх пристроїв – не лише смартфонів та планшетів, а й для приладів розумного дому та навіть електромобілів, над якими Xiaomi працює останні кілька років.
Судячи з усього, HyperOS буде також побудована на Android, але від нього вона візьме лише найбільш основне ядро, повністю перебудувавши його архітектуру й додавши свої надбудови.
Невипадкова дата
- На тій же презентації ми побачимо нові флагманські смартфони компанії – Xiaomi 14. Судячи з усього вони працюватимуть на HyperOS уже з коробки. Нас очікують мінімум дві моделі – базова та Pro. Вони працюватимуть на Snapdragon 8 Gen 3 й отримають акумулятор на 5000 міліампер-годин. У комплекті очікуються три камери з основним датчиком на 50 мегапікселів. Судячи з постера, опублікованого на Weibo, смартфон матиме пласкі рамки, схожі на iPhone.
- Також покажуть розумні годинники Xiaomi Watch S3. Вони вийдуть у класичному стилі наручних годинників з різними кольорами корпусу та ремінця, зокрема жовтим.