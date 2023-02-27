Пристрій отримав легкий корпус із вуглецевого волокна і магнієво-літієвого сплаву. Хоча вуглецеве волокно і магнієво-літієвий сплав далеко не такі міцні, як цілісний алюмінієвий корпус, обидва матеріали натомість неймовірно легкі.

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Деякі характеристики гарнітури

Представляємо наш останній прорив у технології доповненої реальності – Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition! Завдяки бездротовому з'єднанню з малою затримкою, дисплею на рівні сітківки ока для AR-окулярів та управлінню жестами Xiaomi AR Gesture Control, ера бездротової AR починається зараз,
– написав Лей Цзюнь, засновник і генеральний директор Xiaomi, на своїй сторінці в Twitter.

Детальні характеристики смартокулярів поки не були опубліковані.

  • На зображеннях для преси показано дві великі камери ліворуч і праворуч.
  • Крім того, невелика камера розташована прямо посередині.
  • Один із тизерів підтверджує, що гарнітура використовуватиме електрохромні лінзи, які дають змогу змінювати прозорість і перемикатися між віртуальним і реальним світами.

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition / Фото Xiaomi

В окулярах будуть встановлені два microLED-дисплеї роздільною здатністю FullHD. Вони даватимуть змогу працювати з програмами, дивитися відео, грати в ігри, накладати віртуальні елементи на реальний світ тощо.

Пристрій підтримує керування жестами та інші зручні функції.

Ціна і дата виходу поки тримаються в секреті.