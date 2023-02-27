Пристрій отримав легкий корпус із вуглецевого волокна і магнієво-літієвого сплаву. Хоча вуглецеве волокно і магнієво-літієвий сплав далеко не такі міцні, як цілісний алюмінієвий корпус, обидва матеріали натомість неймовірно легкі.

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Деякі характеристики гарнітури

Представляємо наш останній прорив у технології доповненої реальності – Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition! Завдяки бездротовому з'єднанню з малою затримкою, дисплею на рівні сітківки ока для AR-окулярів та управлінню жестами Xiaomi AR Gesture Control, ера бездротової AR починається зараз,

– написав Лей Цзюнь, засновник і генеральний директор Xiaomi, на своїй сторінці в Twitter.

Boasting a retina-level near-eye display for AR glasses, Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition delivers a truly immersive visual experience. Moreover, our self-developed Xiaomi AR Gesture Control empowers effortless control between virtual and real space. pic.twitter.com/EipqBWxkpW — Lei Jun (@leijun) February 27, 2023

Детальні характеристики смартокулярів поки не були опубліковані.

На зображеннях для преси показано дві великі камери ліворуч і праворуч .

. Крім того, невелика камера розташована прямо посередині.

Один із тизерів підтверджує, що гарнітура використовуватиме електрохромні лінзи, які дають змогу змінювати прозорість і перемикатися між віртуальним і реальним світами.

Xiaomi Wireless AR Glass Discovery Edition / Фото Xiaomi

В окулярах будуть встановлені два microLED-дисплеї роздільною здатністю FullHD. Вони даватимуть змогу працювати з програмами, дивитися відео, грати в ігри, накладати віртуальні елементи на реальний світ тощо.

Пристрій підтримує керування жестами та інші зручні функції.

Ціна і дата виходу поки тримаються в секреті.