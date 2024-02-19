На щастя, є кілька простих способів перенести ваші дані на новий телефон Android без зайвого клопоту. Ось кілька порад та інструментів від 24 Каналу, які допоможуть вам у цьому.

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Використовуйте службу резервного копіювання Android

Один з найпростіших способів перенести дані на новий телефон Android – скористатися службою резервного копіювання Android. Ця функція збереже деякі з ваших найбільш персоналізованих налаштувань у хмарі, наприклад:

ваші мережі Wi-Fi та паролі;

ваші шпалери;

налаштування Календаря Google;

налаштування дисплея;

мову та налаштування введення.

Також буде створено резервну копію деяких сторонніх застосунків, але не всі вони сумісні.

Щоб увімкнути Службу резервного копіювання Android, перейдіть до Налаштування > Резервне копіювання та скидання і переконайтеся, що опція Резервне копіювання моїх даних увімкнена. Вам також потрібно вибрати, який обліковий запис Google, який ви хочете використовувати для збереження резервних копій у розділі Резервне копіювання.

Що далі?

Коли ви вперше ввімкнете новий телефон, він попросить вас ввести дані вашого облікового запису Google. Якщо попередньо ви все зробили правильно, телефон розпізнає резервну копію на серверах та запитає вас, чи хочете ви її використати. Натисніть Так, і процес відновлення ваших даних розпочнеться.

Використання спеціальних програм

Якщо ви переходите на інший телефон того ж виробника, ви також можете скористатися деякими фірмовими програмами для перенесення даних. Наприклад, користувачі Samsung мають доступ до програми Smart Switch, яка також перенесе ваші текстові повідомлення, журнал дзвінків, контакти та облікові записи електронної пошти.

Інші виробники мають подібні програми, такі як Sony Xperia Transfer, HTC Transfer Tool та LG Bridge. Однак ці програми корисні лише в тому випадку, якщо ви користуєтеся телефоном одного бренду.

Використовуйте Google Фото

Ще одним важливим типом даних, які ви не хочете втратити, є фотографії. Найкращий спосіб синхронізувати фотографії між усіма вашими пристроями – це використовувати Google Фото. Ця програма не тільки створить резервну копію ваших фотографій у хмарі, але й надасть вам доступ до них на будь-якому пристрої, включаючи комп'ютер.

Щоб створити резервну копію фотографій, відкрийте Google Фото і перейдіть до Меню > Налаштування > Резервне копіювання та синхронізація > Резервне копіювання папок пристрою. Натисніть на перемикач біля кожної папки, яку ви хочете зберегти.

Коли ви ввійдете в новий телефон, усі збережені фотографії миттєво з'являться в додатку.

Використовуйте менеджер паролів

Одна з найнеприємніших проблем при переході на новий телефон – це необхідність вводити паролі для всіх ваших програм і облікових записів. У телефонах Android є функція Smart Lock для паролів, яка дозволяє зберігати паролі до застосунків на серверах Google. Однак не всі програми підтримують цю функцію.

Кращим рішенням буде використання спеціального менеджера паролів, наприклад, LastPass. Ця програма буде надійно зберігати ваші паролі і автоматично заповнювати їх за вас, коли вони вам знадобляться. Вам просто потрібно встановити програму на новий телефон, і всі ваші облікові дані будуть у вас під рукою.

Використовуйте резервне копіювання та відновлення SMS

Якщо ви все ще використовуєте SMS та MMS для спілкування, у вашій історії повідомлень може зберігатися цінна інформація. Щоб перенести свої повідомлення на новий телефон, ви можете скористатися програмою SMS Backup & Restore. Він робить саме те, про що йдеться в його назві: ви можете створити резервну копію повідомлень на одному пристрої і відновити їх на іншому.

Програма також дозволяє надсилати резервні копії у хмарне сховище, вибирати конкретні повідомлення для резервного копіювання та планувати періодичне копіювання.

Використовуйте файловий провідник

Нарешті, у вас на телефоні можуть бути дані, які не підпадають під жодну зі згаданих вище категорій. Наприклад, у вас можуть бути аудіофайли, документи або завантаження, які ви хочете зберегти. Щоб перенести ці файли на новий телефон, ви можете скористатися програмою для роботи з файлами, щоб перемістити їх вручну.

У вас є кілька варіантів: ви можете скористатися кабелем USB, щоб перенести файли з телефону на комп'ютер, а потім з комп'ютера на новий телефон. Або ви можете використовувати знімну SD-карту для переміщення файлів з одного телефону на інший. Крім того, завжди можна перекинути файли через Wi-Fi з'єднання.

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Перехід на новий телефон Android не повинен бути стресовим досвідом. За допомогою цих порад та інструментів ви зможете перенести свої дані на новий пристрій, нічого не втративши. Вам просто потрібно трохи підготуватися і спланувати, перш ніж зробити перехід.

Після того, як ваші дані будуть на місці, ви зможете насолоджуватися перевагами вашого нового телефону і досліджувати все найкраще, що може запропонувати Android.