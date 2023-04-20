Чому квітневе сонячне затемнення було особливим

24 Канал нагадує, що виділяють три основні типи сонячних затемнень. Перші, це часткові затемнення, коли із Землею взаємодіє лише зовнішня тінь Місяця, яка називається півтінь. Зсередини півтіні видно, що лише частина Сонця закрита місячним диском.

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Далі йдуть повні затемнення, коли тільки зсередини темного тіньового конуса Місяця, який називається умбра, можна побачити повне затемнення. А ще є кільцеві затемнення або затемнення "вогняного кільця", які називаються так тому, що Місяць перебуває занадто далеко, а отже, занадто малий, щоб покрити Сонце повністю, тому по краю Місяця залишається видимим кільце сонячного світла в максимумі. Для того, щоб умбра досягла Землі під час цього типу затемнення, Місяць повинен бути ближче, ніж його середня відстань.

Найбільш рідкісне сонячне затемнення

Однак існує ще один тип сонячного затемнення, відомий як кільцеподібно-повне або гібридне сонячне затемнення, найрідкісніший різновид з усіх. На такі гібридні затемнення припадає лише 4,8% цих явищ. У 21 столітті відбудеться лише сім таких затемнень. І одне з них сталося саме в четвер, 20 квітня.

Де можна було побачити перше сонячне затемнення 2023 року

20 квітня о 01:36 за Гринвічем умбра пройшло на північний схід через Індонезію, південною частиною Індійського океану та над Австралією. В Україні тоді була саме 4:36 ранку, однак нам однаково б не пощастило побачити його навіть частково.

Цікавий факт! В Австралії повне сонячне затемнення було видно лише в одному населеному пункті – маленькому і віддаленому містечку Ексмут, куди з'їхалися багатотисячні натовпи, щоб побачити ідеальне вирівнювання Сонця, Місяця і Землі.



Сонце і Місяць сфотографовані поблизу Ексмута, Австралія, під час сонячного затемнення / Фото AP

А так Ексмут виглядав під час сонячного затемнення:

В той час сонце виглядало ось так:

На цьому відео можна побачити, як Місяць починає закривати сонячний диск:



Це часткове затемнення крізь хмарне небо з Джакарти, Індонезія / Фото AP / Tatan Syuflana



Повне сонячне затемнення / Time and Date

Точка найбільшого затемнення була досягнута у Тиморському морі, на південь від Тимор-Лешті, в Південно-Східній Азії. Тут сонце було повністю затемнене на 76,1 секунди на висоті 67 градусів, але шлях затемнення був лише 48 км завширшки.

Якщо ви бажаєте подивитися, як відбувалося перше сонячне затемнення 2023 року, це можна зробити переглянувши запис трансляції Обсерваторії Перта, яка проходила у прямому ефірі.

Сонячне затемнення 2023: дивіться відео

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Коли ще у 2023 році чекати затемнення

Після того, як сонячне затемнення 20 квітня відійшло в історію, наступною датою очікування стало 14 жовтня. Саме тоді відбудеться кільцеподібне ("кільцеве") затемнення Сонця, яке пройде з південного сходу через західні та південні штати США, мексиканський півострів Юкатан, Центральну Америку, а потім зі сходу на південний схід через південну Колумбію та північну Бразилію. Часткове затемнення різного ступеня буде видно практично по всій Західній півкулі. Сам кільцевий шлях затемнення перетне вісім штатів США; місцями в межах цього шляху сонце перетвориться на вогняне кільце на час до п'яти хвилин.

А трохи менше ніж через рік, 8 квітня 2024 року, відбудеться "Велике американське сонячне затемнення", шлях якого в середньому становитиме 198 км завширшки і пролягатиме від південного заходу Техасу до півночі Нової Англії.