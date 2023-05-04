Новий метод авторизації дає змогу використовувати для автентифікації не пароль, а ваш пристрій. Для цього в акаунті користувач може вибрати підтвердження входу відбитком пальця, розпізнаванням обличчя або PIN-кодом.

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Як налаштувати вхід без пароля

Ключ доступу можна буде створити на кожному робочому пристрої, наприклад смартфоні. Ним також можна буде поділитись у хмарі. Так, при створенні ключа на iPhone він буде доступний на будь-якому іншому пристрої Apple через обліковий запис в iCloud. У майбутньому також з'явиться підтримка Dashlane і 1Password.

Щоб увімкнути функцію на комп'ютері:

Увійдіть до вашого облікового запису Google, натисніть на меню програм біля фотографії профілю (крапки у верхньому правому куті) та оберіть "Обліковий запис".

Далі перейдіть на вкладку "Безпека" і в блоці "Як ви входите в обліковий запис Google" виберіть меню "Ключі доступу".

Натисніть синю кнопку "Використовувати ключі доступу", а потім закрийте вікно сповіщення.

Тепер натисніть "Створити ключ доступу".

Система запропонує вам скористатися тим способом авторизації, який ви налаштували на своєму ПК. Наприклад, це може бути PIN-код до облікового запису чи Windows Hello (обличчя, відбиток).

Аналогічний спосіб підключення й на смартфоні.:

Зайдіть у додаток Google і натисніть на фото профілю.

Оберіть "Обліковий запис".

У вкладках зверху знайдіть "Безпека", а далі "Ключі доступу".

Ви можете побачити, що ключ доступу створено автоматично. Якщо ж ні, зробіть це вручну.

Функція доступна на пристроях під управлінням iOS 16, Android 9 і новіших. Під час входу в систему з комп'ютера запит на перевірку біометрії буде відправлено на будь-який сумісний девайс, пов'язаний з акаунтом власника. Якщо такого під рукою не виявилося, або він загублений, Google дасть змогу отримати доступ за допомогою опції "Використовувати пароль з іншого пристрою" і деавторизувати ключі з усіх апаратів.