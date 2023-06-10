Цар Тут займав трон приблизно з 9-річного віку до своєї смерті через десять років близько 1323 року до нашої ери. Він представляє особливий археологічний інтерес не тільки через його всесвітньо відомі поховальні скарби, але й тому, що правив протягом десятиліття на важливому етапі єгипетської історії.

Дивіться також У Єгипті знайшли майстерні з муміфікації віком 2300 років

Як виглядав Тутанхамон

Батько Тута, революційний фараон Ахенатен, забороняв поклонятися всім богам, окрім Атона, сонячного диска. Але Тутанхамон не пішов шляхом свого батька. За його правління відбулося повернення до старих богів після того, як новий культ його батька зазнав невдачі й занурив країну на Нілі в хаос.

Проведена судово-медична реконструкція обличчя допомагає скласти уявлення про зовнішність молодого царя. Щоб створити тривимірну модель, міжнародна команда дослідників використала існуючі скани КТ (комп'ютерної томографії) повного черепа мумії. Вони також посилалися на рентгенівські знімки та виміри черепа, зроблені археологами.

У попередніх працях зазначалося, що череп Тутанхамона був трохи довшим за норму. Нове дослідження знайшло додаткові докази цього висновку: вивчаючи дані, було помічено, що він мав не тільки унікальну форму голови, але й надзвичайно великий об'єм мозку, особливо в порівнянні з черепами трупів, скани яких також були доступні в базі даних дослідження. Середньостатистична людина має об'єм мозку приблизно 1234 кубічних сантиметрів, тоді як у фараона він становив 1432 кубічних сантиметрів.



Один з етапів реконструкції обличчя Тутанхамона / Фото Cícero Moraes



Художнє зображення того, як міг виглядати давньоєгипетський фараон Тутанхамон / Фото Cícero Moraes

Його череп має особливу форму. В нашому дослідженні вимірювання показали спорідненість з черепами, які зазнали [зміни форми черепа], але це, здається, не випадок Тутанхамона. Хоча він і має особливу, витягнуту форму, все вказує на те, що це природний череп,

– повідомив учасник дослідження Сісеро Мораес, бразильський експерт з графіки.

Мораес каже, що структура черепа відрізняється від характеристик інших єгипетських мумій, присутніх у базі даних.

Дослідники створили два наближення обличчя. Перше було "об'єктивним" зображенням у відтінках сірого, на якому фараон зображений із закритими очима в нейтральній позі. Друга, розфарбована версія, яка пропонує "необхідні елементи для повної гуманізації", зображує молодого чоловіка з поголеною головою і темним відтінком шкіри з підведеними очима, як це було заведено в той час.