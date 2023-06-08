Що відомо

Майстерні датуються приблизно 2300 роками й використовувалися між кінцем 30-ї династії та початком правління Птолемеїв. У цей час Єгипет втратив свою незалежність: спочатку був завойований персами, а потім армією Александра Македонського. Після смерті Александра у 323 році до нашої ери Єгипет захопив один із його полководців, Птолемей I. Його нащадки правили країною протягом майже трьох століть.

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Майстерня муміфікації людей зроблена з сирцевої цегли й містить два ліжка, які використовувалися для бальзамування людей. Всередині виявлені залишки інструментів і смоли, що використовувалися в процесі бальзамування.

Тим часом у майстерні муміфікації тварин є велика кількість глиняних посудин та інструментів, що використовувалися для бальзамування. В Єгипті тварин, таких як коти, собаки та птахи, пов'язані з божествами, регулярно приносили в жертву й муміфікували для давньоєгипетських поховань і ритуалів.

Було знайдено кілька таких поховань тварин, які вказують на те, що майстерня могла використовуватися для церемоній, пов'язаних з Бастет, давньоєгипетською богинею, яка зображувалася у вигляді кішки.

Знахідки, зроблені в майстерні / Фото Egyptian Ministry of Tourism & Antiquities

Неподалік археологи також виявили дві гробниці, які, схоже, були зведені задовго до майстерень.

Одна з них була побудована для чоловіка, який, згідно з ієрогліфічними написами, жив близько 4400 років тому й мав багато титулів, у тому числі "директор писців", повідомляє Міністерство туризму і старожитностей Єгипту.

Друга гробниця датується приблизно 3400 роками й була побудована для священника.

Невідомо, які саме людські останки в них лежали, але був знайдений принаймні один саркофаг.

Також неподалік від майстерень, в ніші всередині стіни, археологи знайшли алебастрову статую висотою приблизно 1 метр, що зображає людину, можливо, відповідальну за нагляд за похованнями в деяких частинах регіону.

У Єгипті було знайдено небагато таких майстерень. Ця допоможе краще зрозуміти таємничий процес муміфікації. Історичні тексти та археологічні знахідки свідчать про те, що в майстернях муміфікації тварин "імовірно, існував певний ступінь масового виробництва", тоді як майстерні муміфікації людей працювали повільніше. Схоже, що бальзамувальниками працювали цілі сім'ї, ремесло передавалося з покоління в покоління, а на різні рівні бальзамування існували різні ціни.