Сьогодні руїни міста Рунгхольт розташовані на території Німеччини. Як повідомляється, воно було затоплене штормовим припливом Грете-Мандренке 15-16 січня 1362 року. А серед "гріхів" його жителів називають пияцтво, нечестивість і хизування багатством.

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Що відомо

За переказами, життя в достатку призвело до аморальної поведінки. Кінець настав на Різдво, коли банда молодих п'яниць намагалася змусити священника причастити свиню в місцевій корчмі. Священник натомість пішов до церкви, помолився й попросив Бога покарати цих людей. Наступного дня він поїхав з міста, а невдовзі почався сильний шторм, який стер Рунгхольт з лиця Землі. За середньовічними легендами, звук його дзвіниці можна було почути з глибин Північного моря.

Хоча деякі історики ставили під сумнів, чи існувало місто насправді, нові дослідження все ж виявили залишки цієї "північної Атлантиди". Археологи з Університету Крістіана-Альбрехта в Кілі знайшли приблизно 1,9 кілометра середньовічних курганів навколо острова, відомого зараз як Зюдфалль, після нанесення на карту місцевості за допомогою геофізичного дослідження.

Залишки поселень, приховані під мулистими плавнями, вперше локалізовані й нанесені на карту на великій площі за допомогою різних геофізичних методів, таких як магнітна градієнтометрія, електромагнітна індукція і сейсміка,

– розповідає про дослідження Денніс Вілкен, геофізик з Кільського університету.

Серед знахідок – гавань, фундамент великої церкви та дренажні системи. Якихось даних про знайдені предмети чи людські рештки поки немає. Дослідники працюють в умовах нестачі часу, оскільки несприятливі умови – наприклад, солона вода – постійно роз'їдають останки.