Ця функція може здаватися корисною, адже прискорює відкриття потрібних програм. Однак не в тому випадку, коли у вас недорогий і малопродуктивний ПК. У такому разі ввімкнення Windows може розтягуватися на кілька хвилин, а комп'ютер ще якийсь час підвисає.
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Спосіб перший
Цей варіант підійде тим, хто хоче викинути з автозапуску лише одну програму. Якщо вона вміє запускатися автоматично, отже в її налаштуваннях є відповідний пункт для ввімкнення або вимкнення.
- Зайдіть у Налаштування програми.
- Якщо вони погруповані по розділах, то ця опція, як правило, ховається в пункті "Загальне", "Основне" або "Запуск". У Telegram для комп'ютера її можна знайти в блоці "Розширені" – "Інтеграція в систему".
- Зніміть відповідну відмітку автозапуску – це може бути галочка або перемикач.
- Збережіть зміни, якщо це не відбувається автоматично.
Спосіб другий
Якщо вам потрібно зробити це з кількома програмами, то зручно це робити також за допомогою вбудованих можливостей Windows.
- На панелі завдань унизу натисніть правою кнопкою миші на годиннику або блоці мови.
- У меню виберіть "Диспетчер завдань". Він може відкритися стисло або розгорнуто. Якщо ви бачите лише кілька програм або взагалі жодної, унизу вікна натисніть кнопку "Докладніше". Тоді відкриється повна версія.
- У верхніх вкладках знайдіть "Автозавантаження". Це список усіх програм, для яких можна ввімкнути або вимкнути запуск при ввімкненні. Щоб легше шукати, відсортуйте програми за станом, натиснувши на слово "Стан" в одній з колонок. Тоді програми згрупуються за показником Увімкнуто/Вимкнуто.
- Щоб змінити статус, натисніть на потрібній вам програмі правою кнопкою миші та виберіть "Увімкнути" або "Вимкнути".
- Готово.
Спосіб третій
На жаль, у налаштуваннях ПК можна відключити далеко не всі додатки, які запускаються разом із системою. Для деяких системних процесів доведеться використовувати сторонні програми. Дочірня компанія Microsoft – Sysinternals – пропонує для цієї мети невелику безплатну утиліту Autoruns.
- Скачайте ZIP-архів з Autoruns, розпакуйте його і запустіть Autoruns.exe.
- Ви одразу побачите повний список додатків, які автоматично відкриваються під час увімкнення комп'ютера.
- Перейшовши на вкладку "Вхід у систему", ви можете разом вимкнути всі скрипти, які не потрібні вам під час запуску, але при цьому вантажать систему. Наприклад, можна відключити OneDrive, Chrome Update, автозапуск Microsoft Edge тощо.