Ця функція може здаватися корисною, адже прискорює відкриття потрібних програм. Однак не в тому випадку, коли у вас недорогий і малопродуктивний ПК. У такому разі ввімкнення Windows може розтягуватися на кілька хвилин, а комп'ютер ще якийсь час підвисає.

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Спосіб перший

Цей варіант підійде тим, хто хоче викинути з автозапуску лише одну програму. Якщо вона вміє запускатися автоматично, отже в її налаштуваннях є відповідний пункт для ввімкнення або вимкнення.

Зайдіть у Налаштування програми.

Якщо вони погруповані по розділах, то ця опція, як правило, ховається в пункті "Загальне", "Основне" або "Запуск". У Telegram для комп'ютера її можна знайти в блоці "Розширені" – "Інтеграція в систему".

Зніміть відповідну відмітку автозапуску – це може бути галочка або перемикач.

Збережіть зміни, якщо це не відбувається автоматично.

Спосіб другий

Якщо вам потрібно зробити це з кількома програмами, то зручно це робити також за допомогою вбудованих можливостей Windows.

На панелі завдань унизу натисніть правою кнопкою миші на годиннику або блоці мови.

У меню виберіть "Диспетчер завдань". Він може відкритися стисло або розгорнуто. Якщо ви бачите лише кілька програм або взагалі жодної, унизу вікна натисніть кнопку "Докладніше". Тоді відкриється повна версія.

У верхніх вкладках знайдіть "Автозавантаження". Це список усіх програм, для яких можна ввімкнути або вимкнути запуск при ввімкненні. Щоб легше шукати, відсортуйте програми за станом, натиснувши на слово "Стан" в одній з колонок. Тоді програми згрупуються за показником Увімкнуто/Вимкнуто.

Щоб змінити статус, натисніть на потрібній вам програмі правою кнопкою миші та виберіть "Увімкнути" або "Вимкнути".

Готово.

Спосіб третій

На жаль, у налаштуваннях ПК можна відключити далеко не всі додатки, які запускаються разом із системою. Для деяких системних процесів доведеться використовувати сторонні програми. Дочірня компанія Microsoft – Sysinternals – пропонує для цієї мети невелику безплатну утиліту Autoruns.