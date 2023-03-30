Ця стаття підходить для всіх брендів, що випускають телефони на Android: Samsung, Sony, Xiaomi, Nokia, Lenovo, Huawei, Meizu, ZTE, а також не найактуальніших HTC та LG.
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Неправильний формат файлової системи SD-карти
Причина проблеми:
- На SD-карті пошкодилася файлова таблиця, злетіла розмітка.
- Ви самостійно відформатували карту пам'яті, внаслідок чого телефон перестав бачити флешку.
- Файлова система карти невідома (використовувалася в іншій операційній системі).
Як виправити:
Дізнайтеся розмір вашої флешки. Якщо її місткість понад 32 гігабайти, найімовірніше, вона відформатована в exFAT. Не всі версії Android підтримують цю файлову систему. Заздалегідь збережіть в іншому місці всі файли та відформатуйте карту пам'яті в NTFS або FAT. Для цього приєднайте її до комп'ютера на Windows, натисніть праву кнопку миші на флешці, оберіть "Форматувати" та у розділі "Файлова система" виберіть потрібний.
Низькорівневе форматування
У крайніх випадках може знадобитися низькорівневе форматування. Воно також зітре всі ваші файли. Типові причини, через які користувач може звернутися до програм для низькорівневого форматування карти пам'яті, – повідомлення системи про те, що диск захищений від запису, неможливість відформатувати USB-накопичувач жодними способами та інші схожі проблеми.
Перш за все, спробуйте спочатку звичайне форматування. Якщо воно не спрацювало, тільки тоді розглядайте цей варіант. У цьому випадку запис нулів ведеться на фізичні сектори накопичувача, на відміну від повного форматування в Windows, де операція проводиться в рамках файлової системи. У разі пошкоджень файлової системи та інших збоїв "просте" форматування може виявитися неможливим або не здатним виправити виниклі проблеми.
Тут можна використати одну з найпопулярніших програм HDD Low Level Format Tool. Вона має безплатну версію з обмеженням до 180 гігабайтів.
- Уважно виберіть флешку.
- Перейдіть на вкладку "LOW-LEVEL FORMAT".
- Натисніть кнопку "Format this device" (форматувати цей пристрій).
- Ви побачите попередження про те, що всі дані із зазначеного диска буде видалено. Ще раз подивіться, чи той це диск (флешка) і натисніть "Так", якщо все гаразд.
- Розпочнеться процес форматування, який може зайняти тривалий час.
Як альтернативу можна також спробувати програму Formatter Silicon Power (Low Level Formatter).
Карта пам'яті телефона чи планшета вийшла з ладу
Унаслідок механічних/термальних пошкоджень телефон може перестати визначати флешку. Імовірно, те саме буде й на інших пристроях. На жаль, зробити із зіпсованою картою нічого вже не можна. Вам залишається придбати нову, сумісну за об'ємом і специфікаціями з вашим пристроєм.
SD-карта / Фото Unsplash
SD-карта несумісна з ґаджетом
Якщо ви щойно купили вашу карту пам'яті, можливо, вона просто не підходить за характеристиками. Річ у тім, що старий смартфон може просто не підтримувати нові типи карт, або ж вона має занадто великий об'єм. Уважно вивчіть документацію до телефону і купіть таку флешку, яка не суперечитиме системним вимогам. Це також можна дізнатися на сайтах виробника чи продавця – зазвичай у характеристиках вказується, який граничний об'єм SD-карт може працювати в пристрої.
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Збої в секторах
Перевірте флешку на так звані bad-сектори та помилки читання. Для цього знадобиться стороннє програмне забезпечення. Наприклад, програма HDDScan, яка має пробний період – його буде достатньо для однієї перевірки.
Для діагностування проблеми достатньо прогнати карту за двома типами тестів – Read and Write tests. Цей процес схожий на дефрагментацію. Витративши 5 хвилин часу, ви отримаєте висновок: чи є збійні сектори, що перешкоджають коректній роботі, через що телефон не читає флешку.
Як виправити:
- Якщо флешка була куплена нещодавно – міняємо її за гарантією.
- Якщо гарантії немає або вона закінчилася, затираємо bad-сектори нулями. Зробити це можна через програму DMDE. Ця процедура дасть змогу змістити неробочі сектори, унаслідок чого флешка буде коректно визначатися на пристроях.
Програмні неполадки
Одна з найпоширеніших проблем – помилки на носії. Їх можна виправити, зробивши наступне:
- Приєднайте microSD до ПК.
- У Провіднику клікніть правою кнопкою мишки на іконку флешки.
- Виберіть "Властивості" – "Знаряддя".
- У розділі "Перевірка диска" натисніть "Перевірити"
- Далі поставте галочку біля пункту "Перевірити та виправити.
- Тисніть ОК.
Проблема з контактами
Проблема може бути в самому місці з'єднання. Дістаньте карту з телефону, вставте її назад таким чином, щоб контакти коректно з'єднувалися з гніздом. Також перевірте місце контакту на самій карті.
- У великих USB-флешок штекер, який з'єднується з комп'ютером, можна замінити навіть самостійно, якщо у вас є відповідні навички, або здати в ремонт.
- У маленьких SD-карт, які вставляються в телефон чи картридер, так зробити не вийде. Доведеться купувати нову.
Якщо ж місце з'єднання через багаторазове приєднання-від'єднання стерлося в самому смартфоні, тут рекомендуємо звернутися в сервіс, щоб не пошкодити внутрішні деталі смартфона. Крім того, імовірно, це означає, що ваш телефон вже застарів і його час змінити.
Проблема в додатках
Карту пам'яті може не бачити якийсь конкретний додаток, а не весь смартфон. В такому випадку в її налаштуваннях як джерело збереження вказано внутрішню пам'ять смартфона/планшета. Зайдіть у налаштування додатка, з яким спостерігаються проблеми (наприклад, Галерея або Камера), і вкажіть карту пам'яті в якості приймача, куди мають зберігатися файли.
Інше
Не варто також забувати про звичайні тимчасові збої та баги, з якими може допомогти банальне перезавантаження смартфона. Також незайвим може бути очищення кешу – тимчасовий документ міг призвести до неполадок системи.