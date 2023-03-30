Ця стаття підходить для всіх брендів, що випускають телефони на Android: Samsung, Sony, Xiaomi, Nokia, Lenovo, Huawei, Meizu, ZTE, а також не найактуальніших HTC та LG.

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Неправильний формат файлової системи SD-карти

Причина проблеми:

На SD-карті пошкодилася файлова таблиця, злетіла розмітка.

Ви самостійно відформатували карту пам'яті, внаслідок чого телефон перестав бачити флешку.

Файлова система карти невідома (використовувалася в іншій операційній системі).

Як виправити:

Дізнайтеся розмір вашої флешки. Якщо її місткість понад 32 гігабайти, найімовірніше, вона відформатована в exFAT. Не всі версії Android підтримують цю файлову систему. Заздалегідь збережіть в іншому місці всі файли та відформатуйте карту пам'яті в NTFS або FAT. Для цього приєднайте її до комп'ютера на Windows, натисніть праву кнопку миші на флешці, оберіть "Форматувати" та у розділі "Файлова система" виберіть потрібний.

Низькорівневе форматування

У крайніх випадках може знадобитися низькорівневе форматування. Воно також зітре всі ваші файли. Типові причини, через які користувач може звернутися до програм для низькорівневого форматування карти пам'яті, – повідомлення системи про те, що диск захищений від запису, неможливість відформатувати USB-накопичувач жодними способами та інші схожі проблеми.

Перш за все, спробуйте спочатку звичайне форматування. Якщо воно не спрацювало, тільки тоді розглядайте цей варіант. У цьому випадку запис нулів ведеться на фізичні сектори накопичувача, на відміну від повного форматування в Windows, де операція проводиться в рамках файлової системи. У разі пошкоджень файлової системи та інших збоїв "просте" форматування може виявитися неможливим або не здатним виправити виниклі проблеми.

Цю дію рекомендуємо виконувати лише в тому випадку, якщо ви добре знаєте, що робите, адже при неправильних діях ризикуєте назавжди втратити можливість використання цієї карти.

Тут можна використати одну з найпопулярніших програм HDD Low Level Format Tool. Вона має безплатну версію з обмеженням до 180 гігабайтів.

Уважно виберіть флешку.

Перейдіть на вкладку "LOW-LEVEL FORMAT".

Натисніть кнопку "Format this device" (форматувати цей пристрій).

Ви побачите попередження про те, що всі дані із зазначеного диска буде видалено. Ще раз подивіться, чи той це диск (флешка) і натисніть "Так", якщо все гаразд.

Розпочнеться процес форматування, який може зайняти тривалий час.

Як альтернативу можна також спробувати програму Formatter Silicon Power (Low Level Formatter).

Карта пам'яті телефона чи планшета вийшла з ладу

Унаслідок механічних/термальних пошкоджень телефон може перестати визначати флешку. Імовірно, те саме буде й на інших пристроях. На жаль, зробити із зіпсованою картою нічого вже не можна. Вам залишається придбати нову, сумісну за об'ємом і специфікаціями з вашим пристроєм.



SD-карта / Фото Unsplash

SD-карта несумісна з ґаджетом

Якщо ви щойно купили вашу карту пам'яті, можливо, вона просто не підходить за характеристиками. Річ у тім, що старий смартфон може просто не підтримувати нові типи карт, або ж вона має занадто великий об'єм. Уважно вивчіть документацію до телефону і купіть таку флешку, яка не суперечитиме системним вимогам. Це також можна дізнатися на сайтах виробника чи продавця – зазвичай у характеристиках вказується, який граничний об'єм SD-карт може працювати в пристрої.

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Збої в секторах

Перевірте флешку на так звані bad-сектори та помилки читання. Для цього знадобиться стороннє програмне забезпечення. Наприклад, програма HDDScan, яка має пробний період – його буде достатньо для однієї перевірки.

Для діагностування проблеми достатньо прогнати карту за двома типами тестів – Read and Write tests. Цей процес схожий на дефрагментацію. Витративши 5 хвилин часу, ви отримаєте висновок: чи є збійні сектори, що перешкоджають коректній роботі, через що телефон не читає флешку.

Як виправити:

Якщо флешка була куплена нещодавно – міняємо її за гарантією.

Якщо гарантії немає або вона закінчилася, затираємо bad-сектори нулями. Зробити це можна через програму DMDE. Ця процедура дасть змогу змістити неробочі сектори, унаслідок чого флешка буде коректно визначатися на пристроях.

Програмні неполадки

Одна з найпоширеніших проблем – помилки на носії. Їх можна виправити, зробивши наступне:

Приєднайте microSD до ПК.

У Провіднику клікніть правою кнопкою мишки на іконку флешки.

Виберіть "Властивості" – "Знаряддя".

У розділі "Перевірка диска" натисніть "Перевірити"

Далі поставте галочку біля пункту "Перевірити та виправити.

Тисніть ОК.

Проблема з контактами

Проблема може бути в самому місці з'єднання. Дістаньте карту з телефону, вставте її назад таким чином, щоб контакти коректно з'єднувалися з гніздом. Також перевірте місце контакту на самій карті.

У великих USB-флешок штекер, який з'єднується з комп'ютером, можна замінити навіть самостійно, якщо у вас є відповідні навички, або здати в ремонт.

У маленьких SD-карт, які вставляються в телефон чи картридер, так зробити не вийде. Доведеться купувати нову.

Якщо ж місце з'єднання через багаторазове приєднання-від'єднання стерлося в самому смартфоні, тут рекомендуємо звернутися в сервіс, щоб не пошкодити внутрішні деталі смартфона. Крім того, імовірно, це означає, що ваш телефон вже застарів і його час змінити.

Проблема в додатках

Карту пам'яті може не бачити якийсь конкретний додаток, а не весь смартфон. В такому випадку в її налаштуваннях як джерело збереження вказано внутрішню пам'ять смартфона/планшета. Зайдіть у налаштування додатка, з яким спостерігаються проблеми (наприклад, Галерея або Камера), і вкажіть карту пам'яті в якості приймача, куди мають зберігатися файли.

Інше

Не варто також забувати про звичайні тимчасові збої та баги, з якими може допомогти банальне перезавантаження смартфона. Також незайвим може бути очищення кешу – тимчасовий документ міг призвести до неполадок системи.