Відразу зазначимо, що в цьому списку не буде Apple Vision Pro, адже свою першу гарнітуру компанія планує продавати не раніше 2024 року.

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Чого чекати від Apple

Компанія зосереджена на кількох ключових оновленнях для другої половини цього року.

За словами інсайдера, перша за все ми точно побачимо лінійку iPhone 15 . Торік iPhone 14 Plus показали найгірші продажі, а у 2021 компанію розчарувала модель mini. Чи буде цьогоріч вона випускати щось подібне, чи покаже щось іще, неясно. За чутками, старша модель тепер називатиметься не Pro Max, а Ultra.

. Торік iPhone 14 Plus показали найгірші продажі, а у 2021 компанію розчарувала модель mini. Чи буде цьогоріч вона випускати щось подібне, чи покаже щось іще, неясно. За чутками, старша модель тепер називатиметься не Pro Max, а Ultra. Поряд із модельним рядом iPhone 15 цієї осені користувачі можуть очікувати запуску Apple Watch Series 9 і Apple Watch Ultra 2-го покоління .

і . Нові Mac з чипами M3 вийдуть не раніше початку 2024 року, тому можна сміливо купувати одну з моделей на M2/M2 Pro/M2 Max.

Гурман також стверджує, що наступне покоління 24-дюймових iMac повністю пропустить серію M2 й отримає чипи M3. Водночас компанія готує абсолютно новий моноблок з екраном понад 30 дюймів . Ймовірно, йдеться про довгоочікуваного наступника iMac Pro.

. Ймовірно, йдеться про довгоочікуваного наступника iMac Pro. Окремо варто відзначити й терміни релізу оновлених iPad. Імовірно моделі iPad Pro з OLED-екранами та оновлений iPad Air вийдуть у 2024 році, а ось iPad mini може отримати невеликий апгрейд цієї осені.

Серед інших новинок зі статусом "на ранній стадії розробки" перебувають AirPods Pro 3-го покоління, нова приставка Apple TV та продукти розумного будинку.

Наступне покоління гарнітур, імовірно, не почне надходити раніше 2025 року.