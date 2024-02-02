Apple пропонує численні оновлення для клієнтів, які купують iPhone 15 Pro та iPhone 15 Pro Max, включаючи новий корпус з титанового сплаву. Але цього виявилося недостатньо, щоб отримувати лише позитивні відгуки. Згідно з останнім аналізом, який охоплює понад 700 000 відгуків користувачів, усе більше людей почали вказувати на різні негативні аспекти найновішої лінійки.

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На що скаржаться покупці

Дані аналітиків з PerfectRec показують, що iPhone 15 Pro має найнижчий рейтинг задоволеності клієнтів серед усіх преміальних моделей iPhone, які компанія випускала раніше. П'ятизіркових оцінок у грудні 2023 року було 68,2%, а вже у січні число впало до 66,1%. При цьому у вересні, коли смартфони тільки вийшли, таких було 73,5% відсотки.

У січні людям найбільше подобається базовий iPhone 15 – 78,1%, хоча ще у вересні він був на останньому місці з результатом у 68,2%.

На другому місці iPhone 15 Plus – 73,5% у січні проти 70% у вересні.

iPhone 15 Pro Max сьогодні перебуває на третій позиції з результатом у 72,5%



Графік задоволеності всією лінійкою iPhone 15 / Фото PerfectRec

Наше первинне дослідження задоволеності iPhone 15, проведене в жовтні 2023 року, показало, що 15 Pro має найнижчий рівень задоволеності серед усіх iPhone преміум-класу за всю історію. Відтоді частка клієнтів, які оцінили iPhone 15 Pro на 5 зірок, зменшилася,

– йдеться в звіті.

Серед багатьох скарг, які включали жахливий час автономної роботи, говорили також про занадто виступаючі задні камери, через які пристроям важко лежати рівно. Інші скарги стосувалися відсутності переконливих оновлень у порівнянні з iPhone 14 Pro і iPhone 14 Pro Max, що дивно чути, оскільки аналітики у своїх аналізах раніше зазначали, що iPhone 15 Pro і iPhone 15 Pro Max мають більш ексклюзивні оновлення в порівнянні з лінійкою попереднього покоління.

Можливо, майбутні оновлення програмного забезпечення від Apple покращать користувацький досвід, але це може зайняти деякий час. До того ж багато власників смартфонів, які ставили свої оцінки раніше, можуть вже не змінити їх у майбутньому.