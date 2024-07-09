Нова карта називається "Клімат міст майбутнього" і вона показує, які міста на планеті сьогодні вже мають той клімат, який матиме ваше місце проживання у 2080 році. Для цього були використані дані Міжурядової групи експертів зі зміни клімату про погоду в 40 581 місці по всьому світу.

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Як це працює

Через 50 років міста північної півкулі стануть набагато більш схожими на міста південної півкулі. За оцінками 2015 року, до 2010 року майже 6 відсотків суходолу Землі вже змістилися в бік теплішого і сухішого клімату порівняно з 1950 роком. Найбільш масштабні зміни відбулись уПівнічній Америці, Європі та Океанії. Ця тенденція поки що не демонструє ознак зменшення, а це означає, що згодом всі більш північні території зміщатимуться до клімату, що сьогодні актуальний для екваторіальних територій.

Тож карта показує, що через 60 років Львів стане схожим на італійське місто Будріо, що біля Болоньї.

Київ отримає клімат, наближений до сучасного Роїште у Румунії.

Донецьк опиниться не так далеко: його сучасний відповідник – це місто Расті в Румунії.

Дніпро опиниться в тій же кліматичній зоні, що й болгарське місто Ломі, яке знаходиться зовсім поряд із Роїште та Расті.

Усі ці кліматичні зони, як можна зрозуміти, дещо тепліші, ніж сучасна Україна.

Щоб перевірити власне місто, відкривайте карту за цим посиланням.

Варто зазначити, що ця карта має деякі опції. Після того, як ви оберете своє місто, натисніть "Налаштування". Ви зможете подивитися прогнози клімату з урахуванням нинішніх високих рівнів викидів парникових газів, а також переглянути, як зміниться ситуація, якщо людство зможе зменшити свої викиди.