Європейська комісія заявила в програмному документі, що проєкт має на меті зменшити "залежність регіону від наземного волоконно-оптичного зв'язку, що йде транзитом через Росію". Спочатку визначений ЄС і Грузією в 2021 році для поліпшення цифрового зв'язку Грузії, нагальна потреба у створенні Чорноморського інтернет-кабелю ще більше зросла через війну, що триває в Україні.

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За словами особи, знайомої з пропозицією, мета полягає в тому, щоб уникнути залежності від "з'єднань, які не є безпечними або стабільними".

Підводні інтернет-кабелі – надважлива частина інфраструктури

Останнім часом інтернет-кабелі привертають увагу через занепокоєння щодо глобального шпигунства і вразливості інфраструктури, яка використовується для передачі життєво важливих даних. Наземні лінії та станції, де підводні кабелі виходять на берег, вважаються вразливими до перехоплення урядами, хакерами та злочинцями.

Крім того, зростає занепокоєння щодо навмисного саботажу підводних кабелів і морської інфраструктури. Повідомлення про причетність російських суден до численних вибухів на газопроводах "Північного потоку" минулого року, а також інциденти, коли були перерізані кабелі біля берегів Норвегії, викликали занепокоєння щодо зловмисних атак.

Райнхард Бютікофер, депутат Європейського парламенту і голова делегації Європарламенту у справах Китаю, наголосив, що Росія сигналізує про готовність атакувати чутливі об'єкти інфраструктури. Бютікофер заявив:

З російської точки зору, якщо вони хочуть завдати шкоди Європейському Союзу, атакувати інфраструктурні проєкти – це варіант для режиму, який абсолютно не поважає міжнародне право.

Приблизно 99% міжконтинентального інтернет-трафіку, включаючи дані, повідомлення, електронні листи і відеодзвінки, передається через більш ніж 400 діючих підводних кабелів загальною протяжністю 1,4 мільйона кілометрів. Дані також передаються на міжнародному рівні через підземні наземні кабелі.

Інтернет в обхід Росії

Росія слугує одним з маршрутів для передачі даних між Азією та Європою і є невід'ємною частиною зв'язку в певних частинах Азії та Кавказу. Це викликало занепокоєння серед політиків щодо надмірної залежності від Росії в питаннях зв'язку. Девід Макалістер, депутат Європарламенту і голова комітету у закордонних справах Європейського парламенту, підкреслив значення Чорноморського кабелю як "флагманського проекту" і регіонального пріоритету для ЄС.

МакАлістер зазначив, що без інтернет-кабелів такі важливі види діяльності, як відеоконференції, науково-дослідницька співпраця і потокові сервіси, такі як Netflix, будуть серйозно порушені.

Однак питання щодо доцільності і термінів реалізації проєкту залишаються, особливо в світлі військової діяльності Росії в Чорному морі, включаючи ракетні обстріли України і блокаду портів минулого року.

Росія не єдина країна через яку переймається Євросоюз

Занепокоєння щодо фізичної інфраструктури не обмежується Росією, оскільки Китай також перешкоджає проектам з прокладання і обслуговування підводних інтернет-кабелів у Південно-Китайському морі. Дії Китаю є частиною його зусиль, спрямованих на посилення контролю над критично важливою інфраструктурою.

У відповідь на дії Китаю кілька країн стали більш активно захищати свої територіальні води. Тайванська влада нещодавно пояснила розрив двох інтернет-кабелів, що з'єднують головний острів Тайваню з одним з його менших островів, китайськими рибальськими і вантажними суднами.

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Чорноморський кабельний проєкт є частиною ініціативи Європейської комісії "Глобальний шлюз", яка має на меті запропонувати країнам, що розвиваються, альтернативу китайським ініціативам "Пояс і шлях" та "Цифровий шовковий шлях". Європейський інвестиційний банк запропонував грант у розмірі 20 мільйонів євро на реалізацію проєкту Чорноморського кабелю.