Що відомо про проєкт

Кабель під назвою EMA (Європа-Близький Схід-Азія) повинен стати однією з найсучасніших і найдовших підводних кабельних мереж у світі. Він з'єднає Гонконг з китайською острівною провінцією Хайнань, а потім продовжиться до Сінгапуру, Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту і Франції.

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Цей амбітний проєкт здійснюється трьома основними телекомунікаційними операторами Китаю:

China Telecom,

China Mobile Limited,

China Unicom.

Виробляти і прокладати його компанія HMN Technologies Co Ltd, швидкозростаюча кабельна фірма, яка раніше контролювалася компанією Huawei.

Важливо! Примітно, що HMN Tech отримує щедрі субсидії від китайського уряду на реалізацію проєкту, що свідчить про потужну державну підтримку та пряме зацікавлення країни.

Чому EMA такий важливий для Китаю

Очікується, що кабель EMA дасть Китаю кілька переваг.

По-перше , він забезпечить надшвидкий зв'язок між Гонконгом і рештою світу, уможлививши безперебійну передачу даних і спілкування.

, він забезпечить надшвидкий зв'язок між Гонконгом і рештою світу, уможлививши безперебійну передачу даних і спілкування. По-друге, наявність власної інтернет-мережі забезпечить захист китайських операторів, що підтримуються державою, на випадок, якщо в майбутньому вони будуть виключені з мереж, що підтримуються США, гарантуючи безперебійне з'єднання і канали зв'язку.

Протистояння між наддержавами наростає

Цей крок відбувається на тлі ескалації напруженості між Китаєм і США, коли Вашингтон активно намагається заблокувати участь Пекіна в глобальних проєктах кабельної інфраструктури. Уряд США стурбований тим, що Пекін потенційно може перехоплювати весь інтернет-трафік, що проходить через кабелі, які він сам виготовляє і прокладає, і за останні чотири роки зірвав кілька китайських проєктів з прокладання підводних кабелів, в яких планувалося включити інтереси американських компаній.

Наприклад, Вашингтон заблокував видачу ліцензій на нові приватні підводні кабелі, які б з'єднали Сполучені Штати з Гонконгом, в тому числі проєкти під керівництвом таких технологічних гігантів, як Google і Amazon.

Проєкт EMA також має конкурувати з іншим кабелем, що будується американською компанією SubCom LLC, який проходить за схожим маршрутом. Лінія SeaMeWe-6 з'єднає Сінгапур з Францією через Пакистан, Саудівську Аравію, Єгипет та інші країни.

з'єднає Сінгапур з Францією через Пакистан, Саудівську Аравію, Єгипет та інші країни. Міністерство торгівлі США наклало санкції на HMN Tech у грудні 2021 року, стверджуючи, що компанія мала намір придбати американські технології, щоб допомогти модернізувати канали зв'язку для Народно-визвольної армії Китаю.

Цікавий факт! Спочатку до консорціуму SeaMeWe-6 входила китайська трійка операторів і компанія HMN Technologies як підрядник, але через тиск з боку американського уряду роботи були передоручені SubCom.

Інформаційна артерія

Підводні кабелі є життєво важливими для міжнародного інтернет-трафіку, ними передається понад 95% усіх даних. Ці високошвидкісні канали традиційно належать групам телекомунікаційних і технологічних компаній, які об'єднують свої ресурси для забезпечення безперебійної передачі даних по всьому світу.

Однак зі зростанням вразливості цих кабелів до шпигунства і саботажу вони стали ще одним інструментом впливу в ескалації суперництва між Сполученими Штатами і Китаєм. Обидві країни змагаються за домінування в передових технологіях, які можуть визначити економічну і військову перевагу в найближчі десятиліття.

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Завершення прокладання кабелю EMA очікується до кінця 2025 року, і це, ймовірно, матиме значні наслідки для триваючого технологічного суперництва між Китаєм і Сполученими Штатами. Оскільки обидві наддержави продовжують інвестувати в передові технології та інфраструктурні проєкти, боротьба за домінування у сфері глобальної комунікації та зв'язку не має жодних ознак згасання.