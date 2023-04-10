Що відомо про проєкт
Кабель під назвою EMA (Європа-Близький Схід-Азія) повинен стати однією з найсучасніших і найдовших підводних кабельних мереж у світі. Він з'єднає Гонконг з китайською острівною провінцією Хайнань, а потім продовжиться до Сінгапуру, Пакистану, Саудівської Аравії, Єгипту і Франції.
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Цей амбітний проєкт здійснюється трьома основними телекомунікаційними операторами Китаю:
- China Telecom,
- China Mobile Limited,
- China Unicom.
Виробляти і прокладати його компанія HMN Technologies Co Ltd, швидкозростаюча кабельна фірма, яка раніше контролювалася компанією Huawei.
Чому EMA такий важливий для Китаю
Очікується, що кабель EMA дасть Китаю кілька переваг.
- По-перше, він забезпечить надшвидкий зв'язок між Гонконгом і рештою світу, уможлививши безперебійну передачу даних і спілкування.
- По-друге, наявність власної інтернет-мережі забезпечить захист китайських операторів, що підтримуються державою, на випадок, якщо в майбутньому вони будуть виключені з мереж, що підтримуються США, гарантуючи безперебійне з'єднання і канали зв'язку.
Протистояння між наддержавами наростає
Цей крок відбувається на тлі ескалації напруженості між Китаєм і США, коли Вашингтон активно намагається заблокувати участь Пекіна в глобальних проєктах кабельної інфраструктури. Уряд США стурбований тим, що Пекін потенційно може перехоплювати весь інтернет-трафік, що проходить через кабелі, які він сам виготовляє і прокладає, і за останні чотири роки зірвав кілька китайських проєктів з прокладання підводних кабелів, в яких планувалося включити інтереси американських компаній.
- Наприклад, Вашингтон заблокував видачу ліцензій на нові приватні підводні кабелі, які б з'єднали Сполучені Штати з Гонконгом, в тому числі проєкти під керівництвом таких технологічних гігантів, як Google і Amazon.
- Проєкт EMA також має конкурувати з іншим кабелем, що будується американською компанією SubCom LLC, який проходить за схожим маршрутом. Лінія SeaMeWe-6 з'єднає Сінгапур з Францією через Пакистан, Саудівську Аравію, Єгипет та інші країни.
- Міністерство торгівлі США наклало санкції на HMN Tech у грудні 2021 року, стверджуючи, що компанія мала намір придбати американські технології, щоб допомогти модернізувати канали зв'язку для Народно-визвольної армії Китаю.
Інформаційна артерія
Підводні кабелі є життєво важливими для міжнародного інтернет-трафіку, ними передається понад 95% усіх даних. Ці високошвидкісні канали традиційно належать групам телекомунікаційних і технологічних компаній, які об'єднують свої ресурси для забезпечення безперебійної передачі даних по всьому світу.
Однак зі зростанням вразливості цих кабелів до шпигунства і саботажу вони стали ще одним інструментом впливу в ескалації суперництва між Сполученими Штатами і Китаєм. Обидві країни змагаються за домінування в передових технологіях, які можуть визначити економічну і військову перевагу в найближчі десятиліття.
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Завершення прокладання кабелю EMA очікується до кінця 2025 року, і це, ймовірно, матиме значні наслідки для триваючого технологічного суперництва між Китаєм і Сполученими Штатами. Оскільки обидві наддержави продовжують інвестувати в передові технології та інфраструктурні проєкти, боротьба за домінування у сфері глобальної комунікації та зв'язку не має жодних ознак згасання.