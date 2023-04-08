Зокрема це стосується і сторінки російського диктатора Владіміра Путіна.

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Урядові російські акаунти почали знову з'являтися у верхній частині окремих результатів пошуку та рекомендації для підписки. Мовиться про сторінки:

Владіміра Путіна,

Міністерства закордонних справ Росії,

посольства країни-агресора у Британії.

Цікаво! За словами колишніх керівників Twitter, такі зміни, ймовірно, не могли бути "випадковими".

Що цьому передувало

Ще у квітні 2022 року представники соцмережі обіцяли, що "не посилюватимуть або рекомендуватимуть урядові акаунти, що належать державам, які обмежують доступ до вільної інформації та беруть участь у збройному міждержавному конфлікті". Там уточнювали, що нововведення негайно застосували щодо Росії.

Раніше BBC писало, що за керівництва Ілона Маска в Twitter практично перестали боротися з поширенням пропаганди в соцмережі. Також, за даними ЗМІ, після покупки Маском Twitter у компанії звільнили 80% співробітників.

Упродовж останніх місяців у Twitter суттєво зросла кількість публікацій, які містять агресивну риторику, розпалюють ненависть та пропагандують сексуальні злочини. В Офісі Президента неодноразово заявляли, що Twitter цензурує тему війни Росії з Україною. Радник глави Офісу Президента зауважив, що з трендів твітера зникає тема війни в Україні. Охоплення твітів, у яких згадується російська агресія, урізаються.4

Додамо, що, крім того, що твітер намагається цензурувати війну в Україні, "вишенькою на торті" стало те, що 13 грудня українські користувачі не могли зареєструватись у соцмережі або зайти у свої акаунти.