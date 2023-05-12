Плати або дивись рекламу

Перші повідомлення про це з'явилися на Reddit. Під час спроби зайти на сервіс на екрані з'являється блокуючий банер, у якому глядачам пропонують відмовитися від антирекламних утиліт або оформити платну підписку.

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Співробітники YouTube підтвердили, що функція використовується як експеримент, пояснюючи рішення тим, що доходи з реклами дають змогу сервісу бути безплатним для всіх. Скільки людей зіткнулися з обмеженням, поки невідомо.



Сповіщення від YouTube з проханням вимкнути блокування реклами / Фото 9to5Google

Зазначимо, у користувачів, котрі не купували платну підписку, реклама демонструється на початку роликів, а також під час їх відтворення. Однак блокувальники реклами повністю прибирають ці вставки. Це призводить до того, що компанія втрачає кошти. Підписка Premium вимикає рекламу. Тому компанії вигідно, щоб люди не користувалися блокувальниками, а підписувались, або дивилися оголошення.

Неясно, скільки триватиме це тестування і коли воно пошириться на весь світ.