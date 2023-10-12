Спочатку запланований на сьогоднішній вечір, запуск перенесено на 10:19 ранку за часом Східного узбережжя США (17:19 за Києвом) 13 жовтня і буде здійснено за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy, як інформує 24 Канал.

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Американський космічний апарат Psyche, призначений для вивчення металевого астероїда, який має його ім'я, спочатку мав злетіти з майданчика 39А Космічного центру імені Кеннеді у Флориді. Однак під час прес-брифінгу, що відбувся за день до запланованого запуску, з'ясувалося, що ймовірність сприятливих погодних умов становить лише 20%.

Вночі здійнявся шторм, що врешті-решт призвело до рішення відкласти спробу запуску, спочатку заплановану на четвер, в очікуванні кращих погодних умов, які повинні скластися в п'ятницю і суботу.

Чому запуск все ж перенесли

Арлена Мозес, фахівець Космічних сил США з погодних умов для запуску, розповіла про метеорологічні фактори, що вплинули на це рішення. Вона пояснила, що зона низького тиску наближається до Космічного центру імені Кеннеді, що, як очікується, призведе до посилення південного і південно-західного вітру, а також до сильніших поривів.



Зонд Psyche в обтічнику ракети / Фото NASA

Ймовірність сприятливої погоди вранці в п'ятницю та суботу наразі оцінюється приблизно в 50%.

Цікавий факт! Додаткові заходи були вжиті у зв'язку з конструктивними особливостями ракети Falcon Heavy. Цей тип ракети може пройти не більше двох операцій дозаправки перед запуском, після чого вона потребуватиме технічного обслуговування.

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Вікно для запуску місії Psyche залишається відкритим до 25 жовтня, після чого зонд попрямує до металевого астероїда, розташованого в межах головного поясу астероїдів, що знаходиться між Марсом і Юпітером. Деякі наукові гіпотези припускають, що металевий астероїд може являти собою оголене ядро протопланети.