Як повідомляє 24 Канал, несподіване і масштабне відключення призвело до того, що тисячі користувачів залишилися без доступу до інтернету. Наразі проблеми з доступом до інтернету у провайдера актуальні станом на 16:00 і представники компанії працюють над відновленням сервісу.

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У компанії пояснили, що відключення пов'язане з глобальними мережевими проблемами.

Важливо! Lanet – один з найбільших інтернет-провайдерів в Україні, який обслуговує понад 250 000 абонентів. За даними E&C Consulting Group, компанія посідає сьоме місце за кількістю абонентів.

Відключення вплинуло на повсякденне життя багатьох мешканців міста, в тому числі тих, хто працює з дому або покладається на Інтернет для спілкування. Користувачі, які отримали доступ до мережі іншим способом жаліються на збій в роботі провайдера та висловлюють роздратування.