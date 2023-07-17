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Європейська рада, вищий політичний орган Євросоюзу, підтримала ухвалену раніше Європарламентом норму, згідно з якою всі електронні пристрої з акумуляторним живленням мають до 2027 року почати обладнуватися змінними батареями. Виробники також повинні гарантувати, що акумулятор можна буде замінити без спеціальних інструментів чи досвіду, не звертаючись до сервісного центру.

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Попри те, що закон застосовується тільки до Європи, глобальні виробники, як-от Samsung, Google та Apple, навряд чи створюватимуть пристрої, специфічні для окремого регіону. Це потребуватиме додаткових витрат, різних ліній виробництва, додаткових комплектуючих та іншого. Таким чином, закон впливатиме на дизайн пристроїв у всьому світі.

У документі зазначається, що такий захід дасть змогу значно скоротити кількість електронних відходів. Низка інших пунктів також зобов'язує виробників зібрати на перероблювання 63 відсотки портативних акумуляторів до кінця 2027 року і 73 відсотки до кінця 2030-го. Законодавці хочуть змусити виробників створити так звану економіку замкненого циклу – коли конкретний виробничий процес максимально використовує перероблені матеріали.