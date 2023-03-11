Піраміда світла – це зодіакальне світло, яке виникає внаслідок відображення сонячного світла частинками пилу, що перебувають між Сонцем та Землею. До речі, нещодавно Венера та Юпітер були розташовані близько один від одного і тому з землі здавалось, ніби у небі зависли дві точки.
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Українці зможуть побачити піраміду світла
Сяйво зодіакального світла проявляється на тлі зодіакальних сузір'їв. За даними вчених, зодіакальне світло походить від уламків, які залишили сімейства Юпітера.
Коли ці комети підлітають близько до Сонця, то вони під дією випромінювання скидають частинки пилу та льоду, які потім залишаються поряд з нашою зіркою.
До того ж у ці дні дві найяскравіші планети – Венеру та Юпітер – також буде видно після заходу Сонця. Тому є шанс побачити ці планети в обрамленні цього позаземного світла.
Астрономи виявили другу планету розміром із Землю
- Один із космічних телескопів NASA, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), виявив у зоряній системі TOI 700 вже другу планету розміром із Землю, на якій потенційно може бути вода і навіть, можливо, життя.
- Це унікальна подія, оскільки більшість досліджених зоряних систем узагалі не мають навіть планет, що потенційно підходять під "земні стандарти".
- Однією з найбільш багатообіцяючих екзопланет є TOI 700 d, розташована в зоряній системі TOI 700.
- Планета розміром із Землю розташована в населеній зоні зірки. Вона має сусіда зі схожими характеристиками – перша інформація про це з'явилася ще в жовтні 2021 року.