Піраміда світла – це зодіакальне світло, яке виникає внаслідок відображення сонячного світла частинками пилу, що перебувають між Сонцем та Землею. До речі, нещодавно Венера та Юпітер були розташовані близько один від одного і тому з землі здавалось, ніби у небі зависли дві точки.

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Українці зможуть побачити піраміду світла

Сяйво зодіакального світла проявляється на тлі зодіакальних сузір'їв. За даними вчених, зодіакальне світло походить від уламків, які залишили сімейства Юпітера.

Коли ці комети підлітають близько до Сонця, то вони під дією випромінювання скидають частинки пилу та льоду, які потім залишаються поряд з нашою зіркою.

До того ж у ці дні дві найяскравіші планети – Венеру та Юпітер – також буде видно після заходу Сонця. Тому є шанс побачити ці планети в обрамленні цього позаземного світла.

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