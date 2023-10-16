Запуск став важливою віхою у співпраці між NASA та SpaceX, оскільки це була перша офіційна міжпланетна місія для Falcon Heavy, інформує 24 Канал. Після зльоту всі 27 двигунів першого ступеня Merlin з ревом запрацювали, піднімаючи ракету в космос.

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Незабаром після цього бічні прискорювачі від'єдналися від центральної платформи і елегантно повернулися на космічне узбережжя Флориди для синхронної посадки – видовище, яке стало символічним для запусків SpaceX.

За лічені хвилини головний прискорювач вимкнув двигуни першого ступеня, відокремившись від другого ступеня ракети, який потім розігнав зонд "Психея" у космічні простори. Бічні прискорювачі, які завершили свій четвертий успішний запуск, будуть відремонтовані для підтримки майбутніх місій Falcon Heavy.

Приблизно через годину після запуску зонд "Психея" відокремився від другого ступеня і почав розгортання своїх сонячних панелей площею 75 квадратних метрів, які є важливим джерелом енергії для міжпланетної подорожі.

Слід зазначити, що "Психея" є першим космічним апаратом NASA, оснащеним силовою установкою на ефекті Холла – рушійною установкою, що працює виключно завдяки здатності зонда використовувати сонячну енергію.

Перенесення

Місія Psyche спочатку була запланована на 12 жовтня, але через несприятливі погодні умови запуск було відкладено. До цього запуск відкладали кілька разів, спочатку через проблеми з польотним програмним забезпеченням, а згодом через невідповідності в системах терморегулювання. Інженери старанно працювали до останньої хвилини, щоб забезпечити безпомилковість параметрів наведення, навігації, управління та захисту від несправностей.

Місія "Психеї"

Основною метою місії Psyche є дослідження металевого астероїда Психея-16, унікального небесного тіла в поясі астероїдів, розташованого між Марсом і Юпітером. Вважається, що цей астероїд є давнім протопланетним ядром, яке так і не перетворилося на повноцінну планету. Вивчення цього небесного тіла може дати цінну інформацію про процеси утворення планет.

Ми сподіваємося, що, вивчаючи астероїд, ми дізнаємося більше про залізні ядра інших планет нашої Сонячної системи. Ці планети включають найважливішу для нас планету – ту, на якій ми живемо,

– пояснила Нікола Фокс, заступник адміністратора Управління наукових місій NASA.

Очікується, що "Психея" досягне своєї мети, "Психеї-16", у липні 2029 року, після подорожі довжиною 3,5 мільярда кілометрів.

На цьому шляху космічний апарат у травні 2026 року скористається гравітаційним притяганням Марса, щоб прискорити свою швидкість, і певний час перебуватиме на орбіті Червоної планети.

Після досягнення місця призначення Psyche витратить близько місяця на калібрування своїх систем, перш ніж розпочне 21-місячну місію зі складання карти та аналізу поверхні астероїда з кількох орбіт.

До речі, Джуліанна Шейман, директор з цивільних супутникових місій SpaceX, похвалила запуск як "початок серії дивовижних наукових місій" для Falcon Heavy, серед яких – екологічний супутник GOES, місія Europa Clipper і силовий елемент для орбітальної космічної станції Gateway в рамках програми NASA Artemis.

Додаткова важлива місія

Разом із зондом "Психея" було розпочато проект NASA "Оптичний зв'язок у далекому космосі" (DSOC). DSOC має на меті випробувати лазерну передачу даних з далекого космосу, що потенційно може замінити традиційні радіопередачі.

Близький інфрачервоний лазерний приймач, встановлений на "Психеї", буде зв'язуватися з двома наземними станціями в Південній Каліфорнії протягом наступних двох років, досягаючи швидкості передачі даних до 264 Мбіт/с. В міру віддалення космічного апарату від Землі лазерний сигнал буде слабшати, що ускладнить розшифровку даних і призведе до більших затримок сигналу.

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Увага NASA до лазерного зв'язку зумовлена його потенціалом перевершити радіохвилі, пропонуючи можливість одночасної передачі значно більш щільних даних, тим самим відкриваючи нові можливості для дослідження космосу на далекі відстані.