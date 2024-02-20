Дуже швидко

Один із рейсів авіакомпанії Virgin Atlantic досяг швидкості 1290 кілометрів на годину під час перельоту з Вашингтонського міжнародного аеропорту імені Даллеса до лондонського аеропорту Хітроу у суботу. Це більше, ніж швидкість звуку в повітрі, яка становить 1236 кілометрів на годину. Як наслідок, літак приземлився на 45 хвилин раніше запланованого терміну.

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Загалом, щонайменше три комерційні авіалайнери були підхоплені сильним реактивним потоком вітру, швидкість якого сягала 426 кілометрів на годину, тоді як середня швидкість реактивного потоку становить близько 177 кілометрів на годину.

Але експерти кажуть, що, хоча літаки й перевищували швидкість звуку відносно землі, вони не подолали звуковий бар'єр, оскільки не рухалися на 1236 кілометрів швидше, ніж повітря навколо них.

Цей швидкий потік виник унаслідок наднизьких температур на північному сході й значно теплішого повітря на півдні. У повідомленні Національної метеорологічної служби США йдеться про те, що вітер у той день був другим по силі за всю історію спостережень, які ведуться з середини XX століття.

На щастя, це не викликало ніяких проблем у жодного з літаків. Як відомо, політ проти струменевих потоків може призвести до збільшення тривалості польоту, збільшення споживання палива і турбулентності. Але якщо потік дме "у спину", то він навпаки додає вам швидкості.