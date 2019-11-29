Як обрати хороший 4K-монітор: перелік моделей

Якщо настав час вибирати новий якісний монітор, ця добірка зможе допомогти вам зробити правильний вибір і не витрачати гроші дарма. Тож, як обрати 4К-монітор?

Що таке 4K? Для початку, пояснимо, що, власне, означає, це позначення. Цей термін означає приблизну кількість пікселів, розміщених на екрані горизонтально. Роздільна здатність 4K становить 3840 пікселів на 2160 пікселів, що в чотири рази більше за дисплеї з 1080p. Висока щільність пікселів дає змогу отримувати чіткіші зображення й відео, а також збільшує розмір робочого столу.



Для 4К-моніторів потрібен потужний комп’ютер, що підтримує частоту оновлення 60 Гц.

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Як ми вибрали найкращий монітор

Розмір. Ми не включили до огляду монітори з діагоналлю більшою за 32 дюйми, адже вони займають занадто багато місця.

Тип панелі. 4K-дисплей повинен мати матрицю IPS, а не TN чи VA, адже IPS-панелі забезпечують значно більші кути огляду та краще відтворення кольорів.

Зверніть увагу на наявність HDMI та DisplayPort

Порти. Будь-який хороший монітор повинен мати HDMI та DisplayPort.

Передача кольорів. Хороші монітори, відкалібровані виробником, передають кольори максимально точно. Оскільки більшість із нас не хоче калібрувати власні монітори, правильні налаштування "з коробки" зекономлять нам багато часу в роботі.

Налаштування. Щодня за монітором ми проводимо багато годин поспіль. Дуже важливо, щоби монітор можна було підлаштовувати під власну поставу і зріст.

Гарантія. Виробники можуть мати різні умови щодо битих пікселів, гарантійного та післягарантійного обслуговування, отже на це також варто звернути увагу.

Частота оновлення. Із частотою 60 Гц на моніторі, підключеному через HDMI 2.0 або DisplayPort 1.2, ми отримаємо рівномірні кольори та якісне зображення.

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HP Z27

HP Z27 — найкраща модель 4K-монітору для більшості користувачів. Він добре передає кольори й має високу контрастність. Монітор легко міняє позицію, його можна нахиляти, повертати та регулювати висоту екрану.

Монітор HP Z27

Монітор має порти USB 3.0 та USB-C. Останній дозволяє передавати дані та відео та заряджати ноутбук з USB-C на 65 Вт одним кабелем.

HP Z27 має один порт HDMI 2.0, один DisplayPort 1.2 та вхід Mini DisplayPort.

Розміри: 614,1 x 230 x 510 мм

Вага: 9,38 кг

Ціна в Україні: близько 16 000 гривень.

Lenovo ThinkVision P27u

Якщо HP Z27 не підходить за ціною, хорошою альтернативою буде Lenovo ThinkVision P27u. Він має дещо меншу контрастність, але краще передає кольори. Неозброєним оком можна побачити лише невелику різницю в контрастності.

Lenovo ThinkVision P27u добре передає кольори

Монітор має регулювання підставки висоти та нахилу, але він не повертається на 90 градусів для портретного режиму. Також габарити цього монітору трохи менші за попередника. Він має DisplayPort, порти HDMI, USB 3.0 та USB-C, що дає змогу передавати дані та заряджати ноутбук на 50 Вт.

Lenovo ThinkVision P27u має тонкі рамки навколо дисплею та поставляється із трирічною гарантією.

Розміри: 612 x 513 x 270 мм

Вага: 6,95 кг

Ціна в Україні: 15 400 – 18 500 гривень.

Dell UltraSharp U2718Q

Якщо вам не потрібен USB-C і хочете заощадити гроші, зверніть увагу на Dell UltraSharp U2718Q. Він має хорошу передачу кольорів та регулювання висоти, широкий набір портів та непогану гарантію. Ця модель у середньому на 2500 гривень дешевша за HP Z27 та Lenovo P27u.

Dell UltraSharp U2718Q має невисоку ціну

U2718Q має по одному HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 та Mini DisplayPort, а також чотири порти USB: два на задній панелі монітора та два на лівій.

Dell U2718Q має тонкі рамки навколо екрану. Чотири сенсорні кнопки меню та окрема кнопка живлення сидять вздовж нижньої частини панелі праворуч.

Розміри: 611 x 410 x 200 мм

Вага: 6,55 кг

Ціна в Україні: 15 000 – 16 000 гривень.

Dell UltraSharp U3219Q

Якщо розмір має значення, а 27 дюймів вам недостатньо, вам може сподобатись 32-дюймовий монітор Dell UltraSharp U3219Q. Він добре працює з кольорами й передає відтінки сірого, має кілька входів (включно з USB-C) і USB. USB-C порт забезпечує 90 Вт, чого достатньо для зарядки 15-дюймового MacBook Pro.

Окрім того, тут зручні кнопки меню. Як і Dell U2718Q та U3219Q, ця модель має трирічну гарантію.

Розміри: 713 x 469 x 220 мм

Вага: 13,3 кг

Ціна в Україні: 20 000 – 28 000 гривень.

Dell P2415Q

Якщо ви шукаєте щось менше за розмірами, на п’ятій позиції рейтингу є P2415Q Dell — 24-дюймова модель із надзвичайно точною передачею кольорів та компактними розмірами.

Це старша модель, що має товстіші рамки навколо дисплею та не має порту USB-C. Натомість є порти HDMI та DisplayPort, а також чотири USB 3.0. Монітор має добре регульовану підставку.

Розміри: 567 x 370 x 205 мм

Вага: 5,68 кг

Ціна в Україні: 9 700 – 12 000 гривень.

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