5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4

На ринку зараз представлено дуже широкий вибір недорогих фітнес-трекерів. Тож у потенційного користувача очі розбігаються – яку ж модель вибрати.

Видання prostotech.com підготувало 5 причин, чому варто звернути увагу на модель Huawei Honor Band 4.

Це простий, але функціональний браслет. Він трохи дорожчий від свого конкурента – Mi Band 3, але він май й чимало переваг.

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Ось п’ять найважливіших переваг:

1. Кольоровий дисплей з діагоналлю 0,95 дюйма вміщає начно більше інформації, ніж на Mi Band 3. Та й на кольоровий екран в принципі дивитися приємніше, ніж на монохромний.

2. Пульсометр, який непогано працює навіть під час вправ і підказує, коли треба знизити навантаження, а коли наростити. До речі, типів вправ теж достатньо: біг на свіжому повітрі, біг в залі, велотріп, велотренажер, вільне тренування (ймовірно, в гойдалці) і плавання.

3. Моніторинг сну. Тут та ж сама система, яка є в більш дорогому Huawei Band 3 Pro: браслет розрізняє вісім типів сну і дає повний аналіз. Більш того, девайс в курсі шести найпопулярніших розладів сну – Honor Band 4 сам ставить діагноз і дає поради щодо лікування.

Huawei Honor Band 4: огляд

4. У звичайному режимі браслет працює автономно 10-14 днів – це хороший показник, хоч і трохи нижче, ніж у Mi Band 3.

5. Honor Band 4 обладнаний міцним захищеним склом і водозахисним корпусом (можна плавати).

Взагалі, від флагманського Huawei Band 3 Pro цей гаджет відрізняється тільки відсутністю GPS. Чи варто майже удвічі переплачувати за цю опцію? Можливо, так, якщо майбутній користувач захоплюється бігом.

Джерело: prostotech.com

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