Один із найпопулярніших інтернет-магазинів у світі Amazon може вийти на український ринок. Так, міністр інфраструктури Володимир Омелян провів зустріч із керівництвом Поштової Служби Сполучених Штатів, де й обговорив це питання.

"Українці замовляють товари з усього світу, попит на товари зростає, проте актуальним питанням залишається доставка. Ми зацікавлені привести Amazon до України. Попит є, але немає прямого рішення щодо доставки", – сказав Омелян, передає Громадське.

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Тож Омелян запропонував США розглянути можливість підписання угоди між Укрпоштою та Поштовою службою США для спрощення доставки.

Що таке Amazon? Це найбільша за обігом компанія, що продає товари та послуги через інтернет. Amazon має окремі сайти для роздрібної торгівлі у США, Великій Британії, Ірландії, Франції, Канаді, Німеччині, Італії, Іспанії, Нідерландах, Австралії, Бразилії, Японії, Китаї, Індії та Мексиці. У 2018 року бренд Amazon.com став найдорожчим у світі і оцінювався у 150 мільярда доларів.

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