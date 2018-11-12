AMD готує перший 7-нанометровий відеопроцесор Navi 12

Нещодавно в мережі з’явилась інформація про графічні процесори AMD Navi, які перебувають на етапі розробки. За попередніми даними, першим представником цього сімейства стане 7-нанометровий кристал Navi 12, дебют якого запланували на першу половину наступного року.

Про це повідомляє WCCFTech.

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У розпорядженні графічного процесора Navi 12 є 40 обчислювальних блоків (Compute Units), правда, кількість потокових процесорів на даний момент залишається невідомою. За даними журналістів, нова архітектура може стати першою розробкою AMD за останні роки, яка не базується на старій добрій Graphics Core Next (GCN). Якщо припустити, що один обчислювальний блок Navi, подібно Polaris і Vega, включає 64 потокових процесора, то у нового GPU їх число складе 2 560 штук.



Дорожня мапа AMD

Також відзначимо той факт, що відповідно до дорожніх картах AMD, графічні процесори Navi працюватимуть з буферною пам'яттю нового покоління. З огляду на масове виробництво GDDR6, можна з упевненістю сказати, що в нових відеокартах використовуватиметься саме вона. Багатошарова пам'ять HBM2 через свою дорожнечу найближчим часом буде долею high-end прискорювачів.



Sapphire Radeon RX 590 Nitro+ Special Edition

Закордонні журналісти черговий раз підтвердили інформацію, що перші відеокарти на базі графічних процесорів AMD Navi будуть націлені на середній сегмент ринку і запропонують швидкодію рівня Radeon RX Vega 56 при меншій ціні.

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Виходу high-end рішень на базі "великих" 7-нанометрових чіпів Navi 10/20 доведеться чекати приблизно до 2020 року. Причому перший GPU (Navi 10) з великою ймовірністю використовувався інженерами AMD для обкатки нової архітектури і не з'явиться в кінцевих продуктах.

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