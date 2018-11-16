AMD представила бюджетного "ігрового монстра" – відеокарту Radeon RX 590

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AMD Radeon RX 590: характеристики
AMD Radeon RX 590: характеристики / AMD

Компанія AMD представила відеокарту середнього цінового сегменту, яка отримала назву Radeon RX 590. Новинка виконана за 12-нанометровим техпроцесом та здатна відтворити практично всі сучасні ігрові хіти.

Про це повідомляє 4PDA.

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Перехід на GPU AMD Polaris 30 із 2304 потокових процесорів і частотою до 1545 МГц в boost-режимі дозволив домогтися 15% приросту продуктивності в порівнянні з попередньою моделлю RX 580. Обсяг відеопам'яті, що працює на тактовій частоті 8 ГГц, становить 8 ГБ, ширина шини – 256 біт.

В сучасних ААA-блокбастерах графічний адаптер здатний забезпечити стабільні 60 кадрів в секунду, а в популярних кіберспортивних дисциплінах цей показник може досягати 100 FPS.

Презентація AMD Radeon RX 590 – дивіться відео

 

Відеокарта підтримує технологію Radeon FreeSync, дозволяючи грати без розривів зображення при підключенні до монітора, оснащеного даною опцією. Також для новинки була випущена нова версія драйвера Radeon Software.

В рамках акції "Прокачайте гру по повній" покупці Radeon RX 590 і Radeon RX Vega зможуть отримати в подарунок два з трьох хітів для ПК (Resident Evil 2, Devil May Cry 5 або Tom Clancy's Division 2) на вибір.

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Теги: Техно Ґаджети Ігри AMD Відеокарти
Джерело: Техно
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