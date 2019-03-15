Apple оголосила дату проведення літньої презентації: яких новинок чекати

Компанія Apple оголосила дату проведення щорічної конференції для розробників WWDC 2019. Як зазвичай, на заході представлять нові версії операційних систем iOS, macOS, watchOS та tvOS.

Що представлять на WWDC 2019? Як повідомляє , найбільш очікуваним анонсом WWDC 2019 є презентація iOS 13. З чуток, Apple нарешті додасть в мобільну операційну систему підтримку довгоочікуваної темної теми оформлення.

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Також інсайдери повідомляють, що для iPad буде перероблений домашній екран і з'явиться можливість переміщатися між кількома сторінками однієї програми по аналогії з вкладками браузера, що ще більше розширить багатозадачність "яблучних" планшетів.



На WWDC 2019 предсталять нові версії операційних систем

Дата проведення. Головні анонси за традицією пройдуть в перший день WWDC 2019 –3 червня. Сама ж конференція триватиме до 7 червня.

Весняна презентація. Нагадаємо, на 25 березня Apple запланувала ще один захід, в ході якого може бути представлений фірмовий стрімінговий відеосервіс, портативний плеєр iPod Touch нового покоління і нові планшетні комп'ютери.

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