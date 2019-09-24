Apple Watch врятував життя велосипедистові

Ми вже неодноразово писали про корисні властивості розумного годинника Apple Watch. Ще одну таку історію розповів користувач ґаджета Гейб Бурдетт.

Бурдетт розповів, що Apple Watch врятував життя його батькові. Про це чоловік розповів у соцмережі Facebook.

Цікаво: Lenovo випустила бюджетний смарт-годинник

Зокрема, стала у пригоді функція визначення падіння на Apple Watch. Як розповів Гейб Бурдетт, він збирався покататися з батьком Бобом на велосипедах, але за кілька хвилин до зустрічі він отримав повідомлення від смарт-годинника батька.

У повідомленні йшлось про те, що ґаджет зафіксував сильне падіння користувача. Також у повідомленні були координати батька.

Батько впав і втратив свідомість від удару по голові. Apple Watch також розбилися, але зміг передати інформацію. Гейб оперативно дістатися на місце падіння батька та надав першу допомогу і викликав рятувальну службу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно