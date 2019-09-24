Apple Watch врятував життя велосипедистові

155 Читать новость на русском
Apple Watch врятував життя велосипедистові
Apple Watch врятував життя велосипедистові / Facebook/ Гейб Бурдетт

Ми вже неодноразово писали про корисні властивості розумного годинника Apple Watch. Ще одну таку історію розповів користувач ґаджета Гейб Бурдетт.

Бурдетт розповів, що Apple Watch врятував життя його батькові. Про це чоловік розповів у соцмережі Facebook.

Цікаво: Lenovo випустила бюджетний смарт-годинник

Зокрема, стала у пригоді функція визначення падіння на Apple Watch. Як розповів Гейб Бурдетт, він збирався покататися з батьком Бобом на велосипедах, але за кілька хвилин до зустрічі він отримав повідомлення від смарт-годинника батька.

У повідомленні йшлось про те, що ґаджет зафіксував сильне падіння користувача. Також у повідомленні були координати батька.

Батько впав і втратив свідомість від удару по голові. Apple Watch також розбилися, але зміг передати інформацію. Гейб оперативно дістатися на місце падіння батька та надав першу допомогу і викликав рятувальну службу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Голова Укравтодору Новак подав у відставку
сьогодні
9903
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Apple Розумний годинник
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Xiaomi Mi 9 Pro представили офіційно: характеристики і ціна нового флагмана
сьогодні 13:08 Xiaomi Mi 9 Pro представили офіційно: характеристики і ціна нового флагмана
1393
Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників
23 вересня 13:11 Топ-10 найбільших IT-компаній України за кількістю працівників
4451
Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
22 вересня 22:06 Як завантажити музику на iPhone: перевіряємо найпопулярніші способи
Анастасія Можаровська 2980
Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
21 вересня 22:02 Вас прослуховують: хто та навіщо стежить за користувачами через смартфони
Анастасія Кушпіт 15206
Флагманські смартфони Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
20 вересня 14:07 Флагманські смартфони Huawei Mate 30 і Mate 30 Pro представили офіційно: характеристики і ціна
2625
Новини
Більше новин
Залиште відгук