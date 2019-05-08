Apple зняла з виробництва найпопулярніші моделі iPhone

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Apple зняла з продажу найпопулярніші моделі iPhone
Apple зняла з продажу найпопулярніші моделі iPhone / unsplash

Компанія Apple зняла із виробництва смартфони iPhone 6 та iPhone 6 Plus, які компанія представила в 2014 році. Окрім того, компанія з Купертіно припинила виробляти iPhone 6s, iPhone 6s Plus та iPhone SE.

Обслуговування iPhone 6. Як повідомляє MyDrivers, при цьому, iPhone 6 і iPhone 6 Plus не потрапили до переліку "застарілих і тих, які вийшли з експлуатації". Це означає, що ще кілька років їх можна буде ремонтувати в авторизованих сервісних центрах Apple.

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Успіхи iPhone 6. Відзначимо, за п'ять років Apple продала більше 250 мільйонів примірників iPhone 6 різних модифікацій. У 2018 році на моделі 6 покоління iPhone припадало близько 10% від загального числа продажів.

Таким чином iPhone 6 став найбільш продаваною лінійкою смартфонів Apple.

Зниження ціни на інші моделі iPhone. Зважаючи на те, що смартфони iPhone 6 більше не вироблятимуть, ціна на моделі iPhone 7 та iPhone 8 знизиться.

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Теги: Смартфони Техно Apple iPhone Новини Техно
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