Аудіобібліотека жіночих оргазмів зібрала вже понад тисячу записів

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Аудіобібліотека жіночих оргазмів / million-wallpapers

Відомий магазин секс-іграшок Bijoux запустив аудіобіблітеку жіночих оргазмів. За час роботи сайт зібрав уже понад 1000 записів. При чому, це все — записи реальних жінок, а не акторок.

До речі, віднедавна на сайт почали додавати ще й звуки чоловічих оргазмів.

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Яка мета

Творці бібліотеки кажуть, що запустили проєкт аби показати наскільки різноманітним може бути жіночий оргазм. Ще одна важлива мета — донести до людей, що звуки оргазму, які звучать у порно – це не завжди єдиний варіант оргазмів. І найчастіше жіночий оргазм звучить по-іншому.

Бібліотека оргазмів

Можна додати свій оргазм 

Збірка реальних оргазмів має розширити уявлення слухачів про те, яким буває секс і насолода від нього.

Крім того, у бібліотеці є опція додати запис власного оргазму. Це можна зробити анонімно. Аби ваш оргазм легше було знайти — пропонують додати хештеги, які описують секс, під час якого стався цей оргазм. Сам запис також можна завантажити.

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Теги: Техно Новини Техно Інтернет Секс
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