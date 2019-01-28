Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників за допомогою оригінальної технології

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Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою Баха
Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою Баха / Фото з відкритих джерел

Завдяки новій системі безпеки автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою відомого німецького композитора Баха. Класична музика лунатиме при спробі відчинити двері.

Чутиме композицію Баха, ймовірно, і власник авто, як повідомив засновник компанії Ілон Маск у Twitter.

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Компанія Tesla готується випустити нову систему безпеки "Sentry Mode" для всіх машин, у яких вбудований автопілот. Ідея оновлення полягає в тому, аби дистанційно повідомляти власника машини, якщо щось не так з його автомобілем.

Режим Tesla Sentry Mode гратиме твір Баха "Токката і фуга ре мінор" під час пограбування,
– написав Ілон Маск.

До того ж, іноді мелодія звучатиме в метал-обробці.

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Теги: Техно Штучний інтелект Ілон Маск Авто Tesla
Джерело: 24 канал
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