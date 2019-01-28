Автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників за допомогою оригінальної технології
Завдяки новій системі безпеки автомобілі Tesla відлякуватимуть грабіжників музикою відомого німецького композитора Баха. Класична музика лунатиме при спробі відчинити двері.
Чутиме композицію Баха, ймовірно, і власник авто, як повідомив засновник компанії Ілон Маск у Twitter.
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Компанія Tesla готується випустити нову систему безпеки "Sentry Mode" для всіх машин, у яких вбудований автопілот. Ідея оновлення полягає в тому, аби дистанційно повідомляти власника машини, якщо щось не так з його автомобілем.
Режим Tesla Sentry Mode гратиме твір Баха "Токката і фуга ре мінор" під час пограбування,
– написав Ілон Маск.
До того ж, іноді мелодія звучатиме в метал-обробці.
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