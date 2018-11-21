Автори гри Death Stranding припідняли завісу таємничості над проектом
В мережі з’явилася нова порція чуток щодо загадкової гри Death Stranding. Схоже, відмова Sony від участі у виставці E3 2019 піде лише на користь геймерам і невдовзі трейлер таємничого проекту Хідео Кодзіми покажуть публіці.
Про це повідомляє 4PDA.
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Будь-яке повідомлення від людей, причетних до створення ігор, може бути сприйнята читачами як натяк на щось більше. Часом подібні теорії змов складно назвати достовірними, однак на цей раз припущення користувачів і преси дійсно можуть виявитися правдою.
Людвіг Форсселл, композитор Kojima Productions, недавно повідомив в Twitter, що його відвідав Сін'я Цукамото, і разом вони подивилися якийсь трейлер. Про що конкретно було відео з повідомлення не зрозуміло, але відповідь режисера внесла ясність: у себе в акаунті він похвалив нову роботу Кодзіми.
Журналісти прийшли до висновку, що мова, ймовірно, про Death Stranding. Далі справа за малим: зіставити кілька фактів. По-перше, Sony не планує проводити PlayStation Experience в цьому році, а всі великі виставки позаду. По-друге, найближчим важливий захід – The Game Awards 2018, і Хідео Кодзіма, очевидно, з'явиться на премії, так як він є одним з членів журі. Відео, таким чином, швидше за все готують саме до майбутньої події.
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Деякі видання, до слова, виступили з ще більш гучними заявами. Портал Segment Next, посилаючись на бразильський підрозділ Sony, заявив, що на The Game Awards 2018 глядачів чекає не просто ще один туманний і незрозумілий трейлер. Журналісти запевняють, що під час заходу назвуть дати виходу Death Stranding і Ghost of Tsushima, ще одного помітного ексклюзиву Sony.
Промо-ролик гри Death Stranding – дивіться відео
Перевірити правдивість цієї новини ми зможемо досить скоро, залишилося лише потерпіти до грудня.
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