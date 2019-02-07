BankID: що це, як діє і яка від нього користь

Технологія BankID дає можливість отримати послуги в інтернеті без необхідності особисто подавати документи, що підтверджують особу. Зараз це – адміністративні та банківські послуги. BankID верифікує (підтверджує) особу користувача дистанційно. Далі можна замовити документи, провести банківську операцію, отримати необхідну інформацію он-лайн. Як це зробити і де, чи це безпечно – з'ясував 24 канал.

Щоб замовити довідку, дізнатися або внести дані в реєстр, отримати інші послуги – потрібно бути клієнтом банку, підключеного до системи BankID, і щоб портал, на якому ви бажаєте отримати послугу, був також до неї підключений.

Сервіс BankID безкоштовний для громадян і державних органів. Для комерційних структур – платний.

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Які є системи BankID в Україні

Їх поки що дві:

- НБУ на основі "Ощадбанку" ;

- на основі "ПриватБанку".

До системи "Ощадбанку" підключені: сам "Ощадбанк" і "Радабанк". І ще ряд – тестуються і готуються до підключення.

Також BankID від НБУ підтримують:

- Міністерство Юстиції України;

- Єдиний державний портал адміністративних послуг;

- Портал державних послуг;

- Електронні петиції до Кабінету Міністрів України;

- Єдина система міських петицій;

- Онлайн-система "Громадський бюджет";

- Державне агентство з питань електронного урядування України;

- Громадський проект "Бюджет міських ініціатив";

- Госгеокадастр України;

- Платформа громадських ініціатив "Мій Голос";

- Львівська міська рада;

- Портал електронних сервісів міста Харкова;

- Портал електронних сервісів Києва.



Які портали підтримують BankID від НБУ

До системи "ПриватБанку" підключені: "Приватбанк", "А-Банк", "Банк Південний", "Банк Конкорд".

Також до системи "ПриватБанку" підключені:

- хостинг і інтернет-провайдери: "Хостинг "Україна";

- бізнес в інтернеті: FreelanceHunt, "Бесплатка" і RIA.com;

- сервіси онлайн-кредитування: UltraCash, "Глобал Кредит", "ПОЗИЧАЙко", CreditUP, СreditPlus, KF.UA.

Система "ПриватБанку" також дозволяє ідентифікуватися за допомогою Android-смартфону. Потрібна: ID-карта, смартфон з NFC-чіпом. Але якщо маєте електронно-цифровий підпис (ЕЦП) то чіп не обов'язково.



BankID простий і безпечний спосіб верифікації.

Як відбувається ідентифікація через BankID

Не відрізняється від перевірки документів в банках в оф-лайн: банки записують і зберігають клієнтські дані під час відкриття рахунку: П. І. Б., скановані копії паспорта та ІПН, адресу реєстрації тощо. А держава (в особі НБУ) затверджує стандарти реєстрації та зберігання клієнтських даних і контролює їх дотримання. При цьому доступ до клієнтських даних захищено так само надійно, як доступ до грошей (через інтернет-банк).

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Дані, які можуть бути передані:

• прізвище, ім’я, по батькові та стать;

• дата народження;

• ідентифікаційний номер;

• адреса реєстрації;

• номер телефона;

• e-mail адреса;

• скан-копії паспорту та ідентифікаційного коду.

Як скористатись BankID:

- Обрати на потрібному сайті "Увійти через BankID". (Або ще можна – на сайті НБУ https://id.bank.gov.ua/).

- Обрати свій банк.

- Підтвердити згоду на передачу інформації введенням логіна та пароля свого інтернет-банку.

- Ввести SMS-пароль (або інший спосіб авторизації, може різнитися).

- Банк передасть державному сайту необхідну інформацію.

Додамо, BankID – не українська новинка. Такі системи вже реалізовані в Швеції, Фінляндії, Естонії та Латвії. Крім BankID верифікуватися можна ще через ЕЦП. Але фізичним особам все ж зручніше це робити через банківські картки.

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